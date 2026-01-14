Trámite de visa a Estados Unidos suspendido para los ciudadanos de estos 75 países; hay uno de Centroamérica

Estados Unidos anunció el miércoles que suspenderá la tramitación de visados a solicitantes de 75 nacionalidades, una medida más del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de migrantes en el país.
“Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán”, publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.
Lista de los 75 países con visado congelado por EE.UU.
Según el memorando del Departamento de Estado filtrado a la prensa, y recogido por medios como Fox News, La Nación (Argentina) y diversos medios en español, la lista completa de las 75 nacionalidades cuyos trámites de visado quedan en pausa (a partir del 21 de enero de 2026) es la siguiente:
- Afganistán
- Albania
- Argelia
- Antigua y Barbuda
- Armenia
- Azerbaiyán
- Bahamas
- Bangladés
- Barbados
- Bielorrusia
- Belice
- Bután
- Bosnia y Herzegovina
- Brasil
- Birmania (Myanmar)
- Camboya
- Camerún
- Cabo Verde
- Colombia
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Democrática del Congo
- Dominica
- Egipto
- Eritrea
- Etiopía
- Fiyi
- Gambia
- Georgia
- Ghana
- Granada
- Guatemala
- Guinea
- Haití
- Irán
- Irak
- Jamaica
- Jordania
- Kazajistán
- Kosovo
- Kuwait
- Kirguistán
- Laos
- Líbano
- Liberia
- Libia
- Macedonia del Norte
- Moldavia
- Mongolia
- Montenegro
- Marruecos
- Nepal
- Nicaragua
- Nigeria
- Pakistán
- República del Congo
- Rusia
- Ruanda
- San Cristóbal y Nieves
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Senegal
- Sierra Leona
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Tailandia
- Togo
- Túnez
- Uganda
- Uruguay
- Uzbekistán
- Yemen
La congelación es de trámite de visados (principalmente de inmigrante) y, según lo publicado, entra en vigor el 21 de enero de 2026 y se mantendrá de forma indefinida mientras el Departamento de Estado revisa sus criterios de admisión.