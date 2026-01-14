Trámite de visa a Estados Unidos suspendido para los ciudadanos de estos 75 países; hay uno de Centroamérica

Estados Unidos anunció el miércoles que suspenderá la tramitación de visados a solicitantes de 75 nacionalidades, una medida más del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de migrantes en el país.

“Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán”, publicó la secretaria de prensa Karoline Leavitt en X.

Estados Unidos anunció el miércoles que suspenderá la tramitación de visados a solicitantes de 75 nacionalidades, una medida más del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de migrantes en el país. (IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS./Shutterstock)

Lista de los 75 países con visado congelado por EE.UU.

Según el memorando del Departamento de Estado filtrado a la prensa, y recogido por medios como Fox News, La Nación (Argentina) y diversos medios en español, la lista completa de las 75 nacionalidades cuyos trámites de visado quedan en pausa (a partir del 21 de enero de 2026) es la siguiente:​

Afganistán

Albania

Argelia

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladés

Barbados

Bielorrusia

Belice

Bután

Bosnia y Herzegovina

Brasil

Birmania (Myanmar)

Camboya

Camerún

Cabo Verde

Colombia

Costa de Marfil

Cuba

República Democrática del Congo

Dominica

Egipto

Eritrea

Etiopía

Fiyi

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Haití

Irán

Irak

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kosovo

Kuwait

Kirguistán

Laos

Líbano

Liberia

Libia

Macedonia del Norte

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistán

República del Congo

Rusia

Ruanda

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Senegal

Sierra Leona

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Tanzania

Tailandia

Togo

Túnez

Uganda

Uruguay

Uzbekistán

Yemen

La congelación es de trámite de visados (principalmente de inmigrante) y, según lo publicado, entra en vigor el 21 de enero de 2026 y se mantendrá de forma indefinida mientras el Departamento de Estado revisa sus criterios de admisión.