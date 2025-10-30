Internacionales

Tregua entre Estados Unidos y China: Pekín cede en tierras raras y Washington reduce aranceles tras cumbre APEC

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, sostuvieron este jueves 30 de octubre una reunión decisiva que culminó con una serie de acuerdos destinados a aliviar las tensiones comerciales entre las dos principales potencias económicas del planeta.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Estados UnidosChinaDonald TrumpXi Jinping
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.