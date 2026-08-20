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Donald Trump anuncia una “guerra económica” contra Irán y ese país se mofa de una “política fracasada”

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Por AFP

A medida que la guerra de casi seis meses entre Estados Unidos e Irán se estanca, el presidente Donald Trump pretende desatar una “guerra económica” sin precedentes para arrinconar a Teherán, que se mantiene firme y se mofa de una “política fracasada”.








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