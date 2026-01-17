Internacionales

Trump impondrá aranceles de hasta un 25% a aliados europeos si no lo dejan quedarse con Groenlandia

“Estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han asumido un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable”, dijo Donald Trump.

EscucharEscuchar
Por AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono este sábado 17 de diciembre en su empeño por adquirir Groenlandia, y amenazó con aranceles de hasta el 25% a países europeos para presionar por una compra de ese territorio autónomo danés.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
TrumpEstados UnidosGroenlandia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.