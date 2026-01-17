Trump impondrá aranceles de hasta un 25% a aliados europeos si no lo dejan quedarse con Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono este sábado 17 de diciembre en su empeño por adquirir Groenlandia, y amenazó con aranceles de hasta el 25% a países europeos para presionar por una compra de ese territorio autónomo danés.

El anuncio de Trump se produjo mientras miles de personas protestaban en la capital de Groenlandia y Dinamarca contra la voluntad del republicano de adquirir la isla rica en minerales situada a las puertas del Ártico.

Donald Trump amenaza a aliados de la OTAN. (JIM WATSON/AFP)

La advertencia de Trump va dirigida a Dinamarca y a otros países europeos, incluidos algunos socios de la OTAN, que se oponen a que ese vasto territorio, con una población de 57.000 habitantes, pase a ser estadounidense.

A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, anunció Trump en su red Truth Social.

“El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, escribió.

El republicano dijo que “estos países, que están jugando a un juego muy peligroso, han asumido un nivel de riesgo que no es sostenible ni tolerable”.

“Por lo tanto, es imperativo que, con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente”, añadió.

Poco después, el presidente estadounidense se dijo “abierto a negociar inmediatamente con Dinamarca y/o cualquiera de estos países”.

El gobierno de Dinamarca expresó su “sorpresa” por las amenazas lanzadas por Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, las tachó de “inaceptables”.

“Los europeos responderán de forma unida y coordinada (...). Haremos que se respete la soberanía europea”, añadió el presidente francés en X.

A su vez, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, aseguró que su país no cederá: “No nos dejaremos intimidar”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que “aplicar aranceles a aliados por perseguir la seguridad colectiva de los miembros de la OTAN es completamente equivocado”.

La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió en un comunicado de una “espiral peligrosa”, por las amenazas de Trump que “socavarían las relaciones transatlánticas”.

“Haz que Estados Unidos se largue”

En la capital de Groenlandia, Nuuk, el primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, se sumó a una protesta enarbolando la bandera de ese territorio autónomo de Dinamarca.

Nielsen estaba acompañado de varios integrantes del gobierno groenlandés, en una manifestación que se dirigió hasta el consulado de Estados Unidos.

La consigna más entonada por los manifestantes era “Groenlandia es de los groenlandeses”.

“No queremos que Trump invada Groenlandia”, dijo Paarniq Larsen Strum, de 44 años, enfermero quirúrgico.

Los manifestantes también formaron una marea roja y blanca en la plaza del ayuntamiento de Copenhaguen con lemas como “Estados Unidos ya tiene suficiente hielo” o “Make America Go Away” (Haz que Estados Unidos se largue), parafraseando el eslogan de Trump “Haz que Estados Unidos sea grande otra vez”.

“No podemos dejarnos intimidar por un Estado, ni siquiera por un aliado. Es una cuestión de derecho internacional”, dijo a AFP Kirsten Hjoernholm, de 52 años, empleada de la ONG Action Aid Dinamarca.

Trump ha reiterado en varias ocasiones su ambición de tomar el control de Groenlandia, ya sea “por las buenas o por las malas”, según él para frenar el avance ruso y chino en el Ártico.

El miércoles se celebró una reunión en Washington, donde las autoridades danesas concluyeron que, por ahora, no es posible alcanzar un acuerdo con Estados Unidos.

Mientras tanto, varios líderes europeos expresaron su respaldo a Dinamarca, miembro fundador de la OTAN, y una misión militar europea fue enviada a Groenlandia para tareas de exploración.

“Bajo presión”

“Los acontecimientos recientes han puesto bajo presión a Groenlandia y a los groenlandeses, tanto en la isla como en Dinamarca”, señaló Julie Rademacher, presidenta del movimiento Uagut, en un comunicado enviado a AFP.

“Cuando las tensiones suben y la gente está en alerta, corremos el riesgo de generar más problemas que soluciones”, advirtió.

Según una encuesta de enero de 2025, el 85% de los groenlandeses rechaza la idea de ser parte de Estados Unidos.

Este sábado, durante su último día de visita en Copenhague, una delegación bipartidista del Congreso estadounidense expresó su respaldo a Dinamarca y Groenlandia.

El senador demócrata Chris Coons, quien encabeza la delegación, destacó ante la prensa los “225 años” de alianza con Dinamarca. Afirmó además que “no hay amenazas inmediatas” que pongan en riesgo a Groenlandia.