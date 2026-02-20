Trump no se rinde y declara nuevos aranceles globales que afectarían a Costa Rica

Desafiante, el presidente Donald Trump anunció este viernes 20 de febrero un nuevo arancel general del 10% tras una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que juzgó que había excedido su autoridad al imponer derechos aduaneros como si fuera una emergencia nacional.

Donald Trump desafía a la Corte estadounidense con nuevos aranceles globales que afectarían a Costa Rica. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)

El gobierno recurrirá ahora a otras leyes, principalmente el código comercial aprobado en 1974, para seguir gravando a todas las importaciones, dijo Trump unas horas después del revés de la Corte, de mayoría conservadora.

Costa Rica recién celebraba la eliminación del arancel del 15% y ahora todo apunta a que quiem importe los productos nacionales tendrá que pagar una nueva imposición del 10%.

Sin embargo, de momento se trata de una inesperada reducción en comparación con el arancel del 15% que regía hasta la mañana de este viernes.

Trump se declaró “profundamente decepcionado” por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a “intereses extranjeros”.

El republicano, que ha basado gran parte de su política exterior en una serie de aranceles variables a su antojo, reconoció sin embargo que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora, del orden de $140.000 millones en 2025, según especialistas.

Ese aspecto “no fue abordado por la Corte”, lamentó Trump ante los periodistas, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar “años”.

El juez Brett Kavanaugh, que disintió de la opinión mayoritaria (6 contra 3) de la Corte, advirtió que este proceso legal podría ser un “desbarajuste”.

Abanderado del lema “Estados Unidos primero”, Trump no reconoció ningún error o precipitación al utilizar el arma de los aranceles, que la Corte Suprema recordó que está en manos del Congreso.

El error ha sido de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos “políticamente correctos”, aseveró.

Sin autorización

En estos momentos Estados Unidos aplica una tasa arancelaria media del 16,8%.

La Corte Suprema decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como “recíprocos” por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

Trump ya empezó a utilizar los aranceles como arma negociadora durante su primer mandato (2017-2021), pero al volver al poder en enero de 2025 anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China a causa del narcotráfico y la inmigración.

Trump también utilizó la IEEPA para presionar a países en guerra, y se vanaglorió luego de haber logrado resolver ocho largos conflictos internacionales en 2025, por ejemplo entre Tailandia y Camboya, gracias a la amenaza de aranceles.

Pero el alto tribunal recordó este viernes que “si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles” mediante la IEEPA, “lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios”.

La bolsa de Nueva York, que había abierto este viernes en rojo, subió tras el anuncio de la Corte: el Dow Jones ganaba 0,3% y el Nasdaq 1,0%.

Además de la sentencia, Estados Unidos se levantó este viernes con un pobre resultado económico: el crecimiento en 2025 fue del 2,2%, respecto al 2,8% del año anterior.

Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se extralimitó en su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno.

La Unión Europea declaró que estudiaba “atentamente” la sentencia y la Cámara de Comercio canadiense la tildó de “reajuste”.

“Canadá debe prepararse para nuevos mecanismos, más contundentes, (...) potencialmente con efectos más amplios y perturbadores”, dijo la presidenta de la Cámara de Comercio, Candace Laing, en un comunicado.

La oposición demócrata volvió a la carga contra la política económica de Trump, a menos de diez meses de las elecciones legislativas parciales.

“Las fracasadas políticas económicas de Donald Trump y la guerra comercial global librada con aranceles irresponsables, intermitentes, contra nuestros aliados y socios comerciales han generado una enorme incertidumbre”, declaró el jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.