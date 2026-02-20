Internacionales

Trump no se rinde y declara nuevos aranceles globales que afectarían a Costa Rica

Apenas horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos se trajera abajos los aranceles, Trump decretó una nueva imposición global del 10%.

Por AFP y Redacción EF

Desafiante, el presidente Donald Trump anunció este viernes 20 de febrero un nuevo arancel general del 10% tras una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que juzgó que había excedido su autoridad al imponer derechos aduaneros como si fuera una emergencia nacional.








ArancelesEstados UnidosTrump
