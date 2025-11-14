Internacionales

Trump retira aranceles de ciertos productos agrícolas; algunos los produce Costa Rica

El decreto presidencial determina que algunos productos agrícolas estarán exentos de los aranceles “recíprocos” impuestos durante este año

EscucharEscuchar
Por AFP

El presidente Donald Trump firmó el viernes un decreto para retirar los aranceles de Estados Unidos sobre importaciones agrícolas como carne de res, bananos, café y tomates, en momentos que el gobierno está bajo presión para reducir el costo de vida para los estadounidenses.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Estados UnidosArancelesImpuestos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.