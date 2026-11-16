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Trump, Xi y Putin hablarán de “paz mundial” en su primera cumbre trilateral

Por AFP

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Los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos hablarán sobre la “paz mundial” durante su primer encuentro trilateral, que se celebrará el jueves al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen.








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