Lotería en Estados Unidos: una persona en Arkansas gana $1.810 millones

Una persona ganó en Arkansas el principal premio de la lotería estadounidense Powerball, llevándose 1.810 millones de dólares en el sorteo de Nochebuena, anunció el jueves la lotería norteamericana.
