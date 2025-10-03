Vigilancia masiva con IA: Hong Kong avanza hacia el modelo de control de China continental

Hong Kong planea instalar decenas de miles de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial basado en la IA, explicó el viernes el jefe de seguridad de la ciudad, que se acerca cada vez más al modelo chino.

En China continental, las autoridades monitorean espacios públicos con tecnología de vanguardia que poco a poco se implementa en esta ciudad semiautónoma que goza de algunas libertades vetadas en el resto del país.

El centro financiero ya instaló casi 4.000 cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV) bajo un programa policial de lucha contra el crimen. Según documentos presentados ante la legislatura, la cifra aumentará más de diez veces para 2028, hasta un total de 60.000.

La inteligencia artificial ya se utiliza para monitorear multitudes y leer matrículas de vehículos, y esa tecnología “se aplicará a las personas para rastrear a un sospechoso criminal”, precisó el jefe de seguridad de Hong Kong, Chris Tang, a los legisladores.

“Debemos hacerlo”, agregó, sin especificar un calendario para su implementación.

La policía afirma que el programa SmartView es necesario para proteger la seguridad nacional y prevenir y detectar delitos, atribuyendo al uso de las cámaras CCTV la resolución de más de 400 casos y 787 arrestos desde que se lanzó la iniciativa el año pasado.

El diario local South China Morning Post había afirmado en julio que los oficiales comenzarían a utilizar el reconocimiento facial en tiempo real “a más tardar a finales de este año”.

Tecnología similar también se adoptó en Reino Unido, aunque los críticos sostienen que otorga al gobierno un poder ilimitado para invadir la privacidad a gran escala.

También se plantean preocupaciones sobre coincidencias falsas, que podrían llevar a arrestos injustificados.

La Unión Europea adoptó el año pasado una Ley de Inteligencia Artificial que prohíbe “el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público” por las fuerzas del orden, con algunas excepciones.