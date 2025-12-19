Internacionales

Visa a Estados Unidos: suspendido programa que permitía a decenas de miles llegar a ese país cada año

Por AFP

El gobierno de Donald Trump anunció que suspenderá uno de sus programas de visas para inmigrantes, que permitió la entrada a Estados Unidos de un ciudadano portugués sospechoso del asesinato de dos estudiantes en la Universidad Brown y de un profesor del MIT.








