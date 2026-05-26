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Vladimir Putin ofrece perdonar deudas a quienes vayan a pelear en la guerra contra Ucrania

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Por AFP

El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó el lunes un decreto que cancelará deudas de hasta 10 millones de rublos (139.000 dólares) a quienes se alisten en el ejército, en un nuevo intento por atraer más hombres al campo de batalla en Ucrania.








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