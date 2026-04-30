Volkswagen acelera plan de ahorro tras caída del 28% en sus ganancias del primer trimestre

El gigante automotor Volkswagen, buque insignia en crisis de la industria alemana, anunció este jueves que sus ganancias netas se redujeron en un 28,4% durante el primer trimestre de 2026, por lo que planea acelerar su programa de ahorros.

Según un comunicado de este grupo integrado por diez marcas, sus resultados después de impuestos ascendieron a 1.560 millones de euros (unos 1.820 millones de dólares) de enero a marzo, una disminución mayor de lo que esperaban los analistas de la plataforma Factset, quienes pronosticaban 1.760 millones.

En una entrevista interna publicada por Volkswagen, su director financiero, Arno Antlitz, indicó que los aranceles estadounidenses introducidos hace aproximadamente un año “representan un gasto adicional de unos 4.000 millones de euros al año”.

Estos costos elevados contribuyeron directamente a la disminución del beneficio operativo en el primer trimestre en un 14,3%, hasta los 2.500 millones de euros.

El gigante automotor Volkswagen, buque insignia en crisis de la industria alemana, anunció este jueves que sus ganancias netas se redujeron en un 28,4% durante el primer trimestre de 2026, por lo que planea acelerar su programa de ahorros. (JOHN MACDOUGALL)

Además, el grupo sufrió una caída global de sus entregas en todo el mundo del 4%, hasta los 2,05 millones de vehículos.

Encontró dificultades en particular en China (-14,8%), ante la dura competencia impuesta por los fabricantes locales, así como en Estados Unidos (-20,5%).

Para remontar la situación y mejorar su rentabilidad, que se deterioró aún más en el primer trimestre (3,3% frente al 3,7% del año anterior), el grupo Volkswagen apuesta por una reducción drástica de sus costos.

Según el comunicado de resultados, la empresa ya ha recortado sus “gastos generales en casi 1.000 millones de euros” en el primer trimestre, aunque Antlitz dejó entrever este jueves ahorros aún mayores.

Tal como anunció en marzo, pretende eliminar 50.000 puestos de trabajo en Alemania de aquí a 2030.

A pesar de estas dificultades, Volkswagen confirmó sus objetivos para el ejercicio 2026, con un margen operativo que debería repuntar entre el 4% y el 5,5%.