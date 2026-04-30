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Volkswagen acelera plan de ahorro tras caída del 28% en sus ganancias del primer trimestre

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Por AFP

El gigante automotor Volkswagen, buque insignia en crisis de la industria alemana, anunció este jueves que sus ganancias netas se redujeron en un 28,4% durante el primer trimestre de 2026, por lo que planea acelerar su programa de ahorros.








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