Vuelo de United casi choca con helicóptero militar en California y reaviva debate sobre seguridad aérea en Estados Unidos

Un vuelo comercial de United Airlines que había despegado de San Francisco estuvo a segundos de una posible colisión con un helicóptero militar Black Hawk en el sur de California, en un incidente que no dejó heridos pero volvió a encender las alarmas sobre la seguridad del espacio aéreo estadounidense y la coordinación entre la aviación civil y militar.

El caso ocurre en un contexto de creciente escrutinio por una serie de “casi accidentes” en aeropuertos de Estados Unidos.

El incidente: segundos críticos en la aproximación

Según la información divulgada por autoridades estadounidenses, el hecho se produjo el 24 de marzo de 2026, cuando un vuelo de United —un Boeing 737 que cubría la ruta San Francisco–John Wayne Airport (Santa Ana)— se encontraba en la fase final de aproximación al aeropuerto del condado de Orange, una de las etapas más sensibles de cualquier operación.

En ese momento, un helicóptero militar UH-60 Black Hawk cruzó por delante de la trayectoria del avión a una distancia considerada extremadamente reducida para dos aeronaves en movimiento convergente.

Los pilotos de United recibieron una alerta del sistema de prevención de colisiones (TCAS, por sus siglas en inglés) y ejecutaron una maniobra para nivelar la aeronave y evitar el impacto, mientras el helicóptero continuó su ruta prevista.

Ambas aeronaves lograron continuar y aterrizar sin daños.

La aerolínea reportó que los pasajeros no sufrieron lesiones, aunque el episodio generó preocupación y cuestionamientos sobre la gestión del tráfico aéreo en la zona.

Un vuelo comercial de United Airlines que había despegado de San Francisco estuvo a segundos de una posible colisión con un helicóptero militar Black Hawk. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Investigación y foco en la coordinación civil–militar

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) abrió una investigación formal para determinar cómo fue posible que un helicóptero militar terminara cruzando la senda de aproximación de un vuelo comercial en pleno descenso.

El análisis se centra en tres ejes principales: las instrucciones de control de tráfico aéreo, las rutas autorizadas para helicópteros en el entorno del aeropuerto y el uso de separación visual entre aeronaves en lugar de depender principalmente de la separación por radar.

La Guardia Nacional, operadora del Black Hawk, ha defendido que el helicóptero volaba por una ruta establecida y estaba en comunicación con el control de tráfico aéreo.

Sin embargo, la proximidad entre ambas aeronaves sugiere que al menos una capa del sistema —ya sea de coordinación, de diseño de rutas o de supervisión— falló en mantener el margen de seguridad que se considera estándar en la aviación comercial moderna.

Un especialista en seguridad aérea consultado por medios estadounidenses, el exinvestigador del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) John Cox, señaló que este tipo de eventos “son la materia prima de la prevención” porque permiten identificar debilidades antes de que se produzca una tragedia.

En sus palabras, se trata de “un llamado de atención para revisar cómo interactúan las operaciones civiles y militares en espacios aéreos cada vez más saturados”.

Un eslabón más en una cadena de “casi accidentes”

El caso del vuelo de United se suma a otros incidentes recientes en EE. UU. que no terminaron en catástrofe, pero que han sido catalogados como “airprox” o cuasi colisiones.

Se han documentado cruces peligrosos en pistas, autorizaciones contradictorias de despegue y aterrizaje, así como pérdidas de separación entre aeronaves en entornos de alta densidad de tráfico.

Esta acumulación de episodios ha llevado a la FAA a reforzar lineamientos internos, lanzar auditorías de procedimientos en torres de control clave y revisar el entrenamiento de controladores.

Para analistas del sector, el patrón indica un sistema que, si bien mantiene un récord de seguridad sin accidentes fatales en la aviación comercial mayor, está operando cerca de sus límites en determinados aeropuertos y franjas horarias.

“Estados Unidos lleva años apoyándose en la cultura del ‘casi accidente’ para mejorar sus estándares”, explicó en declaraciones a la prensa especializada la consultora en gestión de riesgo aeronáutico María Fernanda Rojas. “Lo preocupante es que ahora estos eventos se estén volviendo más frecuentes en contextos de alta complejidad operacional”.