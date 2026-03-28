Internacionales

Vuelo de United casi choca con helicóptero militar en California y reaviva debate sobre seguridad aérea en Estados Unidos

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Por Redacción EF

Un vuelo comercial de United Airlines que había despegado de San Francisco estuvo a segundos de una posible colisión con un helicóptero militar Black Hawk en el sur de California, en un incidente que no dejó heridos pero volvió a encender las alarmas sobre la seguridad del espacio aéreo estadounidense y la coordinación entre la aviación civil y militar.








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