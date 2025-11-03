Internacionales

Xi bromea sobre espionaje al obsequiar teléfonos chinos al líder surcoreano Lee Jae Myung

EscucharEscuchar
Por AFP

El presidente chino, Xi Jinping, bromeó sobre espiar a su colega surcoreano, cuando le obsequió un par de teléfonos inteligentes y le dijo que “revise si hay una puerta trasera”, en un inusual tono de humor del gobernante.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Xi JinpingLee Jae Myungespionaje
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.