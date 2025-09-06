Lab de Ideas

‘Ahora sé cómo verificar si un enlace es confiable’: esta es la forma en que los adultos mayores pueden usar la banca digital sin temor

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) planea repetir el programa “Tu Banca a un Clic” en 2026. ¿Cuál es el beneficio para la población adulta mayor y para las entidades financieras?

Por Fabiola Martínez Ortiz

Don Germán Suárez tiene 86 años y sufrió un infarto en junio de este año, justo cuando acababa de iniciar el programa “Tu Banca a un Clic” con gran ilusión. Sus compañeros lo extrañaron esa semana, pues había sido muy participativo en la primera clase y les sorprendió que faltara a la segunda.








Asociación Bancaria CostarricenseABCbancosestafasinclusión financieraFundación Omar Dengo
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

