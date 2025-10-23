Lab de Ideas

Ahorros de hasta el 60% en combustible, energías más limpias y menor desgaste al motor: estos son los beneficios de convertir su carro a gas LP

Mundigas instala sistemas de gas LP en más de dos mil vehículos al año y la demanda no deja de crecer: conversamos con sus líderes sobre consejos para quienes piensan hacer esa transición

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Mundigas — El precio del combustible es una preocupación constante para los conductores. Por ello, cada vez son más los propietarios de vehículos que buscan alternativas para optimizar su consumo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
MundigasGas LPVehículos
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.