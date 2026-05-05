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Capacitaciones para pizzeros ticos y la próxima apertura de un restaurante: así fue la segunda visita del campeón mundial de pizza napolitana a Costa Rica

Durante tres días el pizzero Daniele Gagliotta, campeón mundial de pizza napolitana, compartió su conocimiento en el país

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Mediante sesiones teóricas y prácticas, así como la enseñanza del manejo de harinas y técnicas de cocción en distintos tipos de horno, 50 pizzerías costarricenses fueron capacitadas por el campeón mundial de pizza napolitana, Daniele Gagliotta.








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PizzeriaAntica Pizzería NapolitanaDaniele GagliottaIvan Sala
Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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