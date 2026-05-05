Capacitaciones para pizzeros ticos y la próxima apertura de un restaurante: así fue la segunda visita del campeón mundial de pizza napolitana a Costa Rica

Mediante sesiones teóricas y prácticas, así como la enseñanza del manejo de harinas y técnicas de cocción en distintos tipos de horno, 50 pizzerías costarricenses fueron capacitadas por el campeón mundial de pizza napolitana, Daniele Gagliotta.

Los talleres se realizaron del 26 al 28 de abril como parte de “Caputo Experience”, un evento que presentó oficialmente a esa marca de harinas italianas en Costa Rica.

En las jornadas, —llevadas a cabo en las instalaciones de Antica Pizzería Napolitana en Santa Ana—, Gagliotta impartió una masterclass introductoria y dos cursos profesionales diseñados para distintos niveles de especialización.

En las sesiones, los participantes aprendieron a trabajar la masa, su ejecución en entornos reales de pizzería, procesos de fermentación, hidratación, uso de prefermentos, manejo de harinas y técnicas de cocción, tanto en hornos domésticos como profesionales.

De acuerdo con Gagliotta, la oportunidad de compartir y enseñar ante un público tan amplio representa para él una alegría, pero también una responsabilidad cultural pues, explicó, para los napolitanos la pizza significa respeto, unión familiar, e incluso expresión y memoria de aquellas personas que, en un inicio, comían pizza en el barrio como “alimento de pobres”, sin saber que luego se convertiría en un platillo disfrutado por todas las clases sociales alrededor del mundo.

“No es una casualidad que sea el segundo platillo más consumido en el mundo. Yo creo que es parte de una tradición, no de una moda y estoy orgulloso de representarlo, porque ese es mi sueño”, dijo.

Además, el pizzero destacó las ganas de aprender que demostraron los costarricenses:

“Han sido días de inmersión total, con muchas técnicas y procesos, me voy muy contento de ver el interés, la disciplina y las ganas de aprender. Cuando hay buena materia prima, pasión y dedicación, cualquier persona puede lograr una pizza que la gente recuerde”.

Para Gagliotta, la oportunidad de compartir y enseñar ante un público tan amplio representa para él una alegría. (N/a/Agencia Punto y Aparte)

Una nueva pizzería “para ganar premios”

De acuerdo con Iván Sala, propietario de Antica Pizzería Napoletana y reconocido internacionalmente por sus pizzas, la influencia de Daniele Gagliotta no se quedará únicamente en el reciente encuentro pues, mediante una alianza entre ambos, abrirán próximamente en Barrio Escalante su nueva pizzería de especialidad: Sorrento.

“Vamos como socios porque no es una pizzería para hacer plata, es una pizzería para ejercer nuestra pasión. En Escalante vamos a buscar premios”, aseguró.

Por otro lado, Sala destacó que con este evento y la presentación de la harina italiana-napolitana Caputo, seguirán importando más productos de la nación europea. Además, resaltó que tener la marca en Costa Rica “eleva la cultura de la pizza en el país”.

El dueño de Antica indicó que por ahora la harina se venderá en el restaurante con la opción de comprar por kilo tanto su versión original como su producto sin gluten, con la visión futura de expandirse a la distribución masiva.

Según ambos pizzeros, más allá de la técnica el objetivo de este intercambio fue elevar la calidad del producto en el país a través del conocimiento y el respeto por la tradición. La colaboración es apoyada por la Embajada de Italia en Costa Rica.