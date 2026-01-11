Buenas ideas

Expedición al Cerro Chirripó: el dinero que necesita para los servicios, tarifas y claves de equipamiento en este 2026

Planifique su ascenso al Cerro Chirripó con los precios actualizados de 2026. Conozca las tarifas de admisión del Sinac, hospedaje, alimentación y el costo por kilo del acarreo

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El aire se vuelve más delgado a medida que los pasos avanzan sobre la piedra y el roble. El termómetro desciende conforme se gana altura en el macizo más imponente del país, exigiendo una resistencia que va más allá de la condición física.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Chirripócostosbase CrestonesConsorcio Chirripósenderismo
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.