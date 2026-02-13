Buenas ideas

Mackavela: este es el pub josefino que se fermenta entre cerveza, arte, gatos y solidaridad

Cervezas de múltiples sabores se mezclan en Mackavela con pizzas, cuadros, cine mudo, gatos y servicio social: esta es la identidad del lugar

EscucharEscuchar
Por Jimena Rodríguez Zamora

En una de las icónicas casas de Barrio Escalante se ubica Mackavela BrewPub, una cervecería que combina la fermentación artesanal con una pizzería, un museo cervecero, un santuario de gatos y un centro de ayuda social para ofrecer al público un concepto lleno de arte, música e ideas innovadoras dentro del sector gastronómico y de licores del país.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
cervezaartemackavelapizzasolidaridad
Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.