Convocatoria: fundación donará $100.000 a proyectos de educación y empleabilidad juvenil, lea aquí cómo concursar

La Fundación Caricaco —organización dedicada a promover oportunidades laborales y educativas para jóvenes— anunció la apertura de una nueva convocatoria para su programa “Grants”, una iniciativa que destinará un total de $100.000 en fondos no reembolsables a organizaciones sociales que desarrollen proyectos en áreas de educación y empleabilidad juvenil.

Los fondos se otorgarán a organizaciones sin fines de lucro para que impulsen proyectos de impacto social en las siguientes áreas:

Reducción de la exclusión educativa.

Mejora de la comprensión lectora.

Promoción de la reincorporación educativa de personas adultas.

Desarrollo de productos o servicios monetizables que aseguren la sostenibilidad financiera de las ONG que trabajen, idealmente, en los sectores de educación y empleo juvenil.

El programa busca proyectos enfocados en la exclusión educativa, la lectoescritura, la reincorporación escolar y la sostenibilidad financiera de las ONG. La convocatoria cierra en pocos días, así que tome nota. (Fundación Caricaco/Caricaco)

Elección de ganadores

El proceso de selección se llevará a cabo en distintas etapas, que incluirán una revisión técnica de los proyectos y una evaluación por parte del Comité de Donación de la Fundación.

Cada iniciativa apoyada tendrá una duración máxima de doce meses, y las seleccionadas deberán demostrar un impacto verificable, un alcance claramente delimitado y resultados medibles.

“Los Grants Caricaco nacen para fortalecer a las organizaciones que transforman vidas a través de la educación, la empleabilidad y la innovación social. En un contexto donde persisten desafíos como la exclusión educativa, el rezago en lectoescritura y la sostenibilidad de las ONG, apostamos por proyectos medibles que amplíen las oportunidades de desarrollo y construyan un futuro más equitativo para Costa Rica”, explicó Karla Acuña, coordinadora de Planeación y Proyectos de la Fundación Caricaco.

Además de los fondos, la Fundación ofrecerá herramientas de gestión, asesoría técnica y vínculos con otras organizaciones para ampliar el alcance y el impacto de las iniciativas.

Mediante estas alianzas, se buscará fortalecer las capacidades de las organizaciones seleccionadas en temas como seguimiento de resultados, sostenibilidad financiera y resiliencia organizacional, entre otros.

La información detallada sobre la convocatoria y el formulario de inscripción estarán disponibles en el sitio web de Fundación Caricaco.

Las organizaciones interesadas en participar deberán presentar sus propuestas a más tardar el 14 de noviembre, mediante este formulario en línea.