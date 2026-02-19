Lab de Ideas

Después del PANI: este es el proyecto con el que Obras del Espíritu Santo apoyará a jóvenes sin red de apoyo

Residencia y la posibilidad de obtener un título universitario, son parte de la oferta del proyecto para jóvenes que nace de Obras del Espíritu Santo

EscucharEscuchar
Por Jimena Rodríguez Zamora

En Costa Rica, una vez cumplidos los 18 años, los jóvenes que pertenecen al sistema de albergues y cuidados del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pierden la protección directa de la institución, lo que los deja en estado de incertidumbre y vulnerabilidad y muchas veces sin las habilidades técnicas que necesitarán para incorporarse al mercado laboral.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
obras del espíritu santojóvenesoportunidadestorres
Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.