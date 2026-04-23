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Digitalización de la economía: esta es la clave del licenciamiento esencial Costa Rica otorgado a Mastercard

Mastercard recibió el licenciamiento esencial Costa Rica como reconocimiento a su trabajo por la digitalización y la construcción de una economía más inclusiva, segura y sostenible

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Mastercard — Mastercard recibió, este jueves 23 de junio, el licenciamiento de Marca País esencial Costa Rica.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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