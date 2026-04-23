Digitalización de la economía: esta es la clave del licenciamiento esencial Costa Rica otorgado a Mastercard

Lab de Ideas con apoyo de Mastercard — Mastercard recibió, este jueves 23 de junio, el licenciamiento de Marca País esencial Costa Rica.

El reconocimiento —otorgado a organizaciones que representan valores como sostenibilidad, innovación, excelencia, progreso social y vínculo con el país— destaca el aporte de la empresa “en la construcción de un ecosistema de pagos más inclusivo, seguro y eficiente para todos los costarricenses, mediante soluciones que conectan personas, negocios e instituciones”.

EF conversó con la country manager de Mastercard para Costa Rica y Nicaragua, Kattia Montero, quien señaló que “al ser una empresa global hemos podido traer las mejores prácticas, expertos, tecnología y experiencia de otros mercados para adaptarlas a la realidad nacional y aprovechar así nuestra red mundial para atender las necesidades del país”.

“Fuimos pioneros en trabajar con entidades de gobierno para mostrar cómo se implementan estos modelos en otros mercados y cómo Costa Rica puede avanzar hacia un ecosistema de pagos digitales en sectores donde generar el mayor impacto”, agregó.

Mastercard recibió el licenciamiento esencial Costa Rica como reconocimiento a su trabajo por la digitalización y la construcción de una economía más inclusiva, segura y sostenible. (Carlos Eduardo Calvo #Otto1970cc/Esencial Costa Rica Mastercard)

Transporte, PYMEs y turismo

Mastercard ha impulsado procesos de digitalización en sectores clave de la economía costarricense, como el transporte público, las PYMEs y el turismo.

En transporte, la empresa participó en la modernización de los pagos electrónicos y gracias a esa labor, actualmente más de 2.000 autobuses y todos los trenes aceptan pagos con tarjeta, celular o dispositivos inteligentes, lo que permite a los usuarios realizar transacciones más rápidas y reducir el uso de efectivo.

Además, se habilitó la tarjeta prepago Monedero SINPE-TP, que facilita el acceso a pagos digitales para población no bancarizada, disminuyendo las barreras de entrada.

EF conversó con la country manager de Mastercard para Costa Rica y Nicaragua, Kattia Montero sobre la recepción de su licenciamiento escencial Costa Rica. (Carlos Leon/Esencial Costa Rica Mastercard)

En el segmento de PYMEs, por su parte, persisten las brechas relevantes que el trabajo de la marca con distintas organizaciones ha tratado de remediar.

Según indica la Encuesta de Inclusión Financiera y Pagos Digitales de la empresa (publicada en marzo de este año), el 72% de los costarricenses desea usar menos efectivo y el 91% considera que debería haber mayor aceptación de pagos digitales en comercios; pero solo el 27% de los pequeños negocios acepta estos métodos.

Esto evidencia que, aunque el país muestra avances en la digitalización bancaria, aún existen retos en adopción a nivel comercial.

“Ahí hay una brecha de aceptación en la que vamos a seguir trabajando”, dijo Montero.

Finalmente y en empresas turísticas, Mastercard ha trabajado con actores como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y Canatur para digitalizar la experiencia de los visitantes. Un ejemplo de ello es la plataforma Tico Treasures, que permite a más de 100 MIPYMEs del programa Artesanías con Identidad vender y exportar sus productos.

“Buscamos que las empresas del programa implementen prácticas reales en sostenibilidad en su operación diaria, por lo que evaluamos aspectos como economía circular y equidad de género”, explicó la directora de esencial Costa Rica, Adriana Acosta, al referirse a la calificación. (Carlos Leon/Esencial Costa Rica Mastercard)

Estos avances le permitieron a Mastercard licenciarse Marca País con nota alta.

“Buscamos que las empresas del programa implementen prácticas reales en sostenibilidad en su operación diaria, por lo que evaluamos aspectos como economía circular y equidad de género”, explicó la directora de esencial Costa Rica, Adriana Acosta, al referirse a la calificación. “La incorporación de empresas globales como Mastercard fortalece su conexión con los ciudadanos y sus colaboradores”.

“Ahí hay una brecha de aceptación en la que vamos a seguir trabajando”, dijo Montero. (Carlos Leon/Esencial Costa Rica Mastercard)

“Soy costarricense y he servido al país a lo largo de mi carrera. Es un honor representar a Mastercard en la recepción de este licenciamiento, resultado de años de trabajo y de un compromiso colaborativo con empresas y entidades públicas para impulsar una economía más digital e inclusiva”, concluyó Montero.