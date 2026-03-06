Diversidad como estrategia: la fórmula de la Terminal de Contenedores de Moín para potenciar el liderazgo femenino en el sector

Lab de Ideas con apoyo de la Terminal de Contenedores de Moín — De acuerdo con la Red Nacional de Mujeres Portuarias, las funciones en este sector de Costa Rica son ocupadas predominantemente por hombres. No obstante, en el país existen empresas en este ámbito que buscan la paridad y promueven el desarrollo y empoderamiento de sus trabajadoras.

Un ejemplo de ello es la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), de APM Terminals, cuya política en ese sentido asegura que la mitad de su junta directiva esté conformada por mujeres e impulsa programas para empoderar a sus trabajadoras y catapultarlas en el ámbito profesional.

Lab de Ideas conversó con las cinco mujeres miembros de dicha junta, quienes expusieron las claves que la corporación ha implementado para convertirse en una empresa con múltiples líderes femeninas.

Katherine López, directora de Salud Ocupacional y Ambiente; Rocío Hernández, directora Legal; Francine Jacob, directora Financiera; Natalia Picado, directora Comercial; y Natalia Moya, directora de Capital Humano coinciden en el orgullo de ser parte de un grupo donde a las mujeres se les impulsa explícitamente a liderar.

La política de paridad de la Terminal de Contenedores de Moín asegura que la mitad de su junta directiva esté conformada por mujeres. (Jose Cordero/José Cordero)

De acuerdo con Moya, la empresa alcanza la equidad y el liderazgo femenino de manera orgánica gracias a sus políticas de diversidad y a una visión que entiende que incluir mujeres no es una demanda, sino algo natural.

La compañía trabaja iniciativas como la Red de Mujeres de APM Terminals-Maersk, un programa que capacita a las trabajadoras en habilidades y conocimientos que les permiten crecer en sus carreras y dentro de la empresa.

“Gracias a esta red, la Terminal de Contenedores de Moín fue la primera en tener una gerente de turno mujer. Esto nos llenó de orgullo, ya que el área de operaciones suele ser liderada por hombres”, aseguró Picado.

Las directoras también destacaron la relevancia de iniciativas que promueven redes de apoyo y desarrollo para las mujeres dentro y fuera de la industria. En esa línea, resaltaron Eclosión, un proyecto interno con proyección hacia la comunidad dirigido a mujeres de las comunidades cercanas a Moín, que capacita a emprendedoras para fortalecer sus negocios y les da la oportunidad de exponerlos en ferias organizadas en la Terminal.

La empresa ha logrado alcanzar la equidad y el liderazgo femenino de manera orgánica gracias a las políticas de diversidad establecidas. (Jose Cordero/José Cordero)

Capaces, empoderadas y seguras

Además de compartir estas iniciativas, las ejecutivas comentaron sus fuentes de inspiración, así como sus propios procesos en una compañía que les permitió ascender profesionalmente, empoderarse y motivar a otros.

Para López, parte de lo que la inspiró a crecer dentro de la empresa fue ver el ejemplo de Hernández —sentada a su lado durante la conversación—, quien, tras empezar como la única mujer en un grupo masculino, ha visto a la empresa evolucionar hasta el punto en el que se encuentran ahora.

Rocío, quien durante años ha ocupado puestos de liderazgo en la Terminal, destacó en Katherine una vocación real de liderar y alcanzar metas, y agradeció que hoy ambas trabajen de la mano en los altos mandos de la compañía.

Las directoras mencionaron la importancia de "Eclosión", un proyecto externo dirigido a las mujeres de la comunidad cercana a la terminal de Moín, que capacita a emprendedoras para fortalecer sus negocios. (Jose Cordero/José Cordero)

Las directivas también resaltaron los casos de mujeres que laboran como operarias de maquinaria pesada o conductoras de camión en la TCM:

“Las mujeres son capaces de llevar acabo estos trabajos y que en una comunidad que se enfrenta al desempleo, ellas puedan hacerlo porque saben que van a ser respetadas y tratadas con equidad, es un principio que nos inspira día a día”, dijo Moya.

Las ejecutivas coincidieron en que liderar consiste en ser humildes, empáticas y abiertas al diálogo, al apoyo y empoderamiento multidireccional. Por ello trabajan por un escenario en el “que el género no sea siquiera un tema y donde las oportunidades sean naturalmente las mismas para todos”:

“A una mujer que quiera llegar lejos yo le diría que no tenga miedo, que no sobrepiense ni se autosabotee. Que se prepare mucho y se atreva sin miedo a levantar su mano y su voz en una mesa porque eso es lo que la va a ayudar a seguir adelante y sobresalir”, finalizó Picado.