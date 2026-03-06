Lab de Ideas

Diversidad como estrategia: la fórmula de la Terminal de Contenedores de Moín para potenciar el liderazgo femenino en el sector

La Terminal apuesta por que la paridad de género sea parte de su política de progreso: conversamos con sus líderes

Por Jimena Rodríguez Zamora

Lab de Ideas con apoyo de la Terminal de Contenedores de Moín — De acuerdo con la Red Nacional de Mujeres Portuarias, las funciones en este sector de Costa Rica son ocupadas predominantemente por hombres. No obstante, en el país existen empresas en este ámbito que buscan la paridad y promueven el desarrollo y empoderamiento de sus trabajadoras.








APM TerminalsTerminal de Contenedores de Moín
