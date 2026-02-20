Educación financiera

Del ahorro a la planificación: tome nota de estas recomendaciones si comprar casa está entre sus planes

Elegir la entidad de financiamiento, calcular los costos asociados a la compra y ser consciente de la realidad económica propia, son aspectos que se deben tomar en cuenta al comprar vivienda

Por Jimena Rodríguez Zamora

Comprar una casa es una de las decisiones financieras más importantes que se toman en la vida. Por ello, desde Lab de Ideas nos dimos a la tarea de montar una lista con las recomendaciones y factores principales que se deben tomar en cuenta durante el proceso de evaluación y ejecución del proyecto.








Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

