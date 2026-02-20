Del ahorro a la planificación: tome nota de estas recomendaciones si comprar casa está entre sus planes

Comprar una casa es una de las decisiones financieras más importantes que se toman en la vida. Por ello, desde Lab de Ideas nos dimos a la tarea de montar una lista con las recomendaciones y factores principales que se deben tomar en cuenta durante el proceso de evaluación y ejecución del proyecto.

Esta guía recoge las recomendaciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), en su Estrategia Nacional de Educación Financiera, y del Banco de Costa Rica (BCR). Tome nota:

Buscar asesoría le permitirá informarse sobre las opciones crediticias que ofrece el mercado, así como sobre los requisitos que debe cumplir para acceder a un crédito. (Shutterstock/Shutterstock)

La primer recomendación de SUGEF es la de contar con un plan de ahorro previo a empezar el proceso. Es decir, es necesario hacer un análisis de gastos, ingresos y deudas, con el fin de determinar un monto alcanzable que sirva como prima para un préstamo.

A su vez, la entidad enfatiza en la necesidad de ser realista respecto a las posibilidades personales de endeudamiento, así como de buscar asesoría que permita entender las opciones crediticias que ofrece el mercado, y que a su vez apoye en los requisitos que se deben cumplir para ello.

También es necesario comparar tasas de interés, duración de los créditos y condiciones de pago anticipado, así como costos por gastos administrativos y legales, además de las implicaciones del riesgo cambiario: endeudarse en una moneda distinta a la de los ingresos personales podría afectarle según las variaciones del mercado.

SUGEF también recomienda el tomar en consideración factores como la zona donde se ubica el lote o la casa, la plusvalía de la propiedad y los costos asociados a transporte, servicios públicos, seguridad y otros, para tomar una decisión acorde con la realidad económica.

El Banco de Costa Rica, por su parte, recomienda tomarse el tiempo para decidir: esto implica valorar si es mejor para el interesado el comprar o construir la casa; comparar opciones de vivienda como vertical, horizontal, nueva o usada; y visitar el inmueble —preferiblemente con un arquitecto— antes de tomar la decisión.

Paso a paso

Ahora bien, una vez que la decisión esté firme, SUGEF establece tres pasos de orientación:

Prima y financiamiento:

Para otorgar el crédito, las entidades financieras solicitan un aporte propio o prima que puede rondar hasta el 20% del monto que el interesado solicitará en préstamo. Es necesario tomar esto en consideración antes de iniciar, pues cuanto mayor sea el aporte propio, menor será el monto a financiar y por ende, se pagarán menos intereses a largo plazo.

Por otro lado, cuanto mayor sea el porcentaje de financiamiento, más altos serán los cargos que aplique la entidad, debido a que el riesgo asumido es mayor.

Estos cargos varían según el financiador y pueden ser legales o administrativos; además, algunas instituciones exigen a sus clientes pólizas de seguro, mientras que otras incrementan la tasa de interés para cubrir dicho riesgo.

Todos estos factores deben estar presentes en el presupuesto previo a la compra, agrega el BCR: es necesario comparar todas las ofertas crediticias disponibles para decidir por la que mejor se adapte a sus necesidades.

Es recomendable consultar distintas entidades para determinar cuál es la opción que más le conviene: el Banco Nacional, el BCR y el Banco Popular, por ejemplo, cuentan con calculadoras de cuotas; mientras que instituciones como el INVU, ofrecen una lista completa de requisitos para optar por la compra o el financiamiento mediante sus servicios.

Escoger qué y dónde comprar:

Una vez definidas las posibilidades de pago, la persona interesada debe tomar en cuenta que no solo deberá pagar la cuota mensual de la hipoteca, sino también los costos adicionales relacionados a ubicación o servicios condominales que correspondan.

A su vez, si desea comprar un apartamento o una casa en un residencial o condominio por medio de un crédito, se debe consultar con la entidad financiera sobre las opciones disponibles, ya que algunas instituciones pueden tener condiciones especiales o restricciones al respecto.

Finalmente, las entidades consideran la renta de propiedades como una actividad de mayor riesgo, por lo que algunas podrían no prestarle el mismo monto que otorgarían para una vivienda destinada a habitación propia y eso debe tomarse en consideración si se planea construir para invertir.

Gastos conexos:

Ejemplos de los primeros costos colaterales que se deberán afrontar al adquirir una casa son el flete para el transporte de sus pertenencias, la electricidad, el internet y los gastos en decoración o arreglos que sean necesarios.

Además, existen otros que deben valorarse, como los montos a pagar por seguros, impuestos territoriales y municipales, mantenimiento y seguridad, entre otros.

Tanto la Superintendencia como el BCR piden tomar todo esto en cuenta, incluyendo y cierran sus recomendaciones recalcando que “no debe apresurarse al tomar una decisión: es necesario evitar el endeudamiento excesivo y recodar que las decisiones financieras de hoy tendrán impacto sobre su situación futura”.