Los trabajadores del sector privado también pueden acceder al salario escolar: este es el paso a paso

A diferencia del sector público, en el sector privado el salario escolar funciona como un mecanismo de ahorro voluntario y, a diferencia del aguinaldo, no constituye un derecho automático.

Para acceder a él, la persona trabajadora debe solicitar al patrono la retención mensual de un porcentaje de su salario bruto, el cual puede oscilar entre el 4,16% y el 8,33%, según lo establece la Ley de Promoción del Salario Escolar en el Sector Privado, normativa que regula esta figura en el país.

De esta manera, el empleador rebaja mes a mes el porcentaje elegido y, durante los primeros 15 días de enero del año siguiente, entrega al trabajador el monto acumulado en un único pago.

Si el dinero no se entrega dentro de ese plazo, la persona tiene derecho a presentar un reclamo a lo interno de la empresa y, de persistir, ante el Ministerio de Trabajo.

Además, la ley señala que todo patrono del sector privado debe ofrecer la posibilidad de acogerse al salario escolar, por lo que usted puede empezar desde ya, pensando en el de enero de 2027.

Los empleados que se acogen a esta modalidad reciben el dinero en un único pago, durante los primeros 15 días de enero. (JOHN DURAN/John Durán)

Cálculo y paso a paso para solicitarlo

Como ejemplo, si un trabajador percibe un salario mensual de ₡600.000 y solicita ahorrar el porcentaje máximo permitido (8,33%), su aporte mensual será de ₡49.980.

Al cabo de un año —de enero a diciembre—, este trabajador recibirá un pago total de ₡599.760 exento de deducciones, que funcionará como una especie de “treceavo mes”.

Este monto está libre de cargas sociales, del impuesto sobre la renta y es inembargable. La única excepción es la pensión alimentaria, caso en el cual sí puede aplicarse un rebajo de hasta el 100%.

Según datos del Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General de la República, para solicitar el salario escolar la persona interesada debe, en primer lugar, definir el porcentaje del salario que desea destinar mensualmente a este ahorro, incluyendo comisiones.

Luego deberá presentar una solicitud formal al patrono —ya sea a través del departamento de Recursos Humanos o de la jefatura directa— en la que indique su intención, el porcentaje elegido y el mes a partir del cual iniciará el rebajo.

La solicitud deberá quedar respaldada con la firma y sello de los representantes o mediante un correo electrónico de confirmación. Finalmente, el trabajador deberá verificar en su comprobante de pago que el rebajo se aplique correctamente y esté identificado como salario o ahorro escolar.

El porcentaje elegido puede modificarse para años posteriores mediante la presentación de una nueva solicitud por escrito.

En este artículo le contamos el paso a paso para calcular y solicitar su salario escolar, en caso de ser trabajador del sector privado. (JOHN DURAN/John Durán)

Algunas recomendaciones brindadas por el Ministerio de Trabajo para la solicitud del salario escolar incluyen hacerlo al inicio del año o al comienzo de la relación laboral con el fin de acumular el monto completo de enero a diciembre.

Asimismo, se aconseja revisar el reglamento interno de la empresa o las políticas de Recursos Humanos, en caso de que existan fechas o formatos específicos para este trámite.

También es importante considerar la situación personal en relación con pensiones alimentarias, ya que el dinero puede estar sujeto a rebajos por este concepto, así como analizar el presupuesto familiar para determinar si conviene optar por un porcentaje bajo o uno cercano al máximo permitido.

Finalmente, se sugiere consultar si la empresa administra el fondo de forma directa o a través de una asociación solidarista o cooperativa, ya que esta modalidad podría generar intereses adicionales.