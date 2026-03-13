Educación financiera

Prácticas desiguales en el trabajo: conozca cómo identificarlas y tome nota de estas estrategias de prevención

La asignación rutinaria de tareas auxiliares a mujeres, como tomar notas, organizar eventos o servir insumos, es considerada como práctica desigual

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Según la firma Statista, las mujeres en Costa Rica tienen hasta un 29% menos de igualdad de oportunidades económicas y de participación laboral en comparación con los hombres, un hecho que incide directamente en su desarrollo profesional.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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