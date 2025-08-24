Educación financiera

Salud mental corporativa: diez claves para mejorar el rendimiento y el bienestar en la oficina

Las empresas que procuran el bienestar de sus colaboradores tienen mayor rentabilidad, más compromiso y menor ausentismo: experta de Avantem brinda 10 consejos para alcanzarlo

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Según la firma McKinsey, cada dólar que las empresas invierten en la salud mental de sus colaboradores genera un retorno de hasta cuatro en productividad y otros beneficios, entre ellos la retención de empleados y la reducción del ausentismo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
salud mentalBienestar laboralrelaciones laboralesAvantem
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.