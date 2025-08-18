Taller gratuito enseñará a mujeres sobre mecánica básica: le contamos cómo inscribirse

Autopits anunció este lunes la nueva edición de “Dueñas del Volante”, su taller de mecánica automotriz gratuito, dirigido exclusivamente a mujeres.

Esta será la cuarta edición del programa que se realice este y se llevará acabo el próximo sábado 30 de agosto, en la sede del Teatro Expressivo de Momentum Pinares, de 8:30 de la mañana y hasta el mediodía.

La cuarta edición de “Dueñas del Volante”, de Autopits, ofrecerá capacitación teórica y práctica sobre mecánica a mujeres conductoras. (Imagen: Cortesía./Imagen: Cortesía.)

El taller estará a cargo de la técnica automotriz de Autopits, Jeimy Sandoval.

En la primera parte del encuentro se explicarán los componentes y partes del vehículo y se resolverán las dudas de las participantes en el tema.

Luego, y en el taller mecánico, se realizarán demostraciones de cambio de llantas, revisión de líquidos y manejo de dispositivos básicos, con el fin de preparar a las conductoras ante emergencias en carretera.

Estos talleres ya se han replicado en otros centros de la empresa en Lindora y Liberia y según indicó el gerente regional de Autopits, Hugo Martínez, lo han hecho con una respuesta “muy satisfactoria”:

“Ver a las participantes aprender y empoderarse es muy positivo. Conocer mejor sus vehículos y sus características les permitirá estar mejor preparadas ante cualquier eventualidad en el camino y eso incrementa la seguridad para todos”.

La convocatoria dispone de espacio para 50 mujeres, quienes pueden llevar una acompañante cada una para una asistencia total de 100 personas.

Para inscribirse las interesadas deben ingresar a este enlace, donde podrán consultar más detalles del programa.