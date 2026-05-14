El auge de la IA en dispositivos médicos abre oportunidades para Costa Rica: analizamos las tareas pendientes en estrategia y adopción

Lab de Ideas con apoyo del Life Sciences Forum — La inteligencia artificial ha transformado el mundo y la industria medtech no es la excepción.

Hoy, gracias a ella, se desarrollan dispositivos capaces de detectar señales tempranas de enfermedades y de transmitir información que permite a los especialistas contar, incluso antes de la llegada del paciente al centro médico, con una guía que agiliza un tratamiento personalizado e impacta directamente en la calidad de vida.

“Estamos viendo cómo la IA no solo crea innovación, sino también sostenibilidad y nuevas perspectivas”, dijo Elia Lima Walton, Principal Product Manager for Healthcare Generative AI de Mayo Clinic, en entrevista con El Financiero. “Pasamos de soluciones centradas únicamente en hardware y dispositivos, a producir datos analíticos, predictivos y nuevas capacidades para empoderar a médicos y a pacientes”.

Lima conversó con EF en el marco del Life Sciences Forum que CINDE, en alianza con Health & Tech Prime Partners, realizará el 4 de junio en el Centro de Convenciones. El espacio reunirá a industrias, entidades gubernamentales y academia, entre otros, con el objetivo de responder a la pregunta: ¿qué debe hacer el país para potenciar su éxito en ciencias de la vida y su valor como hub para empresas que lideran innovaciones?

Este cambio de paradigma, sin embargo, está obligando a los países de la industria a replantear muchos de sus procesos. Brasil, por ejemplo, ya avanza a considerar al software de IA como un dispositivo médico más, mientras que en Europa las discusiones sobre ética y privacidad de los datos cobran cada vez más relevancia.

La IA permite anticipar diagnósticos, optimizar decisiones clínicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes; su avance será parte de la discusión en el Life Sciences Forum 2026. (Shutterstock/Imagen)

Para CINDE, con este contexto y el objetivo de “atraer al país la inversión correcta” en el sector, Costa Rica debe “construir conciencia” en todo el ecosistema de modo que empresas, trabajadores e incluso pacientes reconozcan la importancia y las posibilidades que abre la IA.

“Costa Rica es uno de los países en Latinoamérica con mejor desempeño relativo en transformación digital”, sostiene Pilar Madrigal, directora de Asesoría de Inversión de CINDE. “Ese ecosistema nos da una muy buena base para evolucionar hacia servicios habilitados por IA que generen datasets y análisis que permitan que Costa Rica capture valor y oportunidades”.

No obstante, para lograrlo, el país debe acelerar su trabajo en varios frentes. Para Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de CINDE, es necesario comenzar por perfilar el talento nacional hacia áreas atravesadas por la IA, una labor que involucra a múltiples actores, desde la academia hasta las instituciones responsables de temas como conectividad, regulación y protección de datos, entre otros.

“Que el país aún enfrente retos de infraestructura física y de conectividad son desafíos que se suman a los del entendimiento cultural: la IA no es solo ChatGPT, y para que la población lo comprenda es necesario desarrollar una conciencia país”.

EF conversó con expertos de CINDE en el marco del Life Sciences Forum. En la foto Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión, y la general, Marianela Urgellés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“La industria necesita talento con mayores destrezas en este ámbito y que sea capaz de transferir ese conocimiento”, agregó Lima. Esto se traduce en médicos formados en datos, capaces de codificar modelos y traducir su dominio clínico en soluciones de IA, así como ingenieros expertos en inteligencia artificial que comprendan el sector salud y la política pública para desarrollar sistemas seguros.

“Esto no significa en absoluto que se estén reemplazando humanos”, enfatizó la experta. “Los humanos validan la IA y eso da lugar a un nuevo flujo de valor en el que veremos nuevos puestos de trabajo que aporten esa traducción para que la IA funcione con el resto del sistema”.

En la industria de la salud

Según los especialistas, en medtech la IA no solo transforma la relación médico-paciente, sino también los procesos de la industria. Lima lo ejemplificó señalando como estas herramientas agilizan trámites y permiten semi-automatizar la creación de plantillas, entre otras tareas que reducen tiempos y costos.

En el diseño de pruebas clínicas, además, la IA ayuda a identificar en qué regiones emergen ciertas enfermedades y a estructurar estudios para distintas poblaciones, acelerando la llegada de tratamientos al mercado.

Finalmente, en el ámbito de la analítica predictiva, permite mejorar el control de calidad en la manufactura y la gestión hospitalaria, al anticipar picos de procedimientos por ubicación y optimizar el ruteo de pacientes dentro de los hospitales, de modo que los recursos se utilicen de manera más eficiente. Incluso procesos como la facturación y la proyección de ciclos de ingreso se benefician de estos modelos, que identifican patrones en los datos.

Según los especialistas, en medtech la IA no solo transforma la relación médico-paciente, sino también los procesos de la industria.

En suelo nacional

Ejemplos concretos de este trabajo en Costa Rica se observan en Medtronic, una empresa que fabrica implantes de columna y pequeños dispositivos, y que utiliza IA para monitorear el desempeño de sus productos.

“Su plataforma integrada permite enviar recomendaciones oportunas, mejorar el cuidado del paciente y al mismo tiempo, retroalimentar a la compañía para pensar en la siguiente generación de estos”, explicó Madrigal.

Asimismo, Establishment Labs ya incorpora la IA en sus procesos de trabajo. Según indicó Roberto De Mezerville, Chief Technology Officer y cofundador de la empresa, “vemos a la inteligencia artificial como un método para lograr eficiencia”:

“Cuando se presenta alguna situación con uno de nuestros productos, se comparten muchas imágenes de ultrasonido, entre otros insumos, y el uso de IA nos hace más eficiente el proceso de revisión y nos permite ofrecer un mejor servicio de respuesta a nuestros clientes”, explicó.

De Mezerville prevé que el siguiente paso será el desarrollo de agentes de IA entrenados para satisfacer las necesidades específicas de cada empresa, pero indicó que "para que esto funcione y para que Costa Rica pueda convertirse en un hub mundial en el sector —porque tenemos la capacidad de hacerlo— necesitamos estrategias que nos ayuden a mejorar”.

En Costa Rica Establishment Labs ya incorpora la IA en sus procesos de trabajo: conversamos con Roberto De Mezerville (al centro), Chief Technology Officer y cofundador de la empresa.

Gibson coincide con esta visión. “El país puede convertirse en una meca interesante para empresas de medtech, pharma y otras", pero para ello es necesario fortalecer el ecosistema que permita desarrollar negocios en el sector —De Mezerville enfatizó en este punto—, impulsar la innovación con IA y garantizar la seguridad de los datos y el cumplimiento de los protocolos que exige la industria.

Si el país logra alinear estos elementos, afirman los expertos, las historias de pacientes que reciben diagnósticos tempranos y tratamientos personalizados gracias a sistemas inteligentes desarrollados aquí, pasarán a ser la regla en la huella de nuestra oferta para el mundo.