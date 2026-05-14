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El auge de la IA en dispositivos médicos abre oportunidades para Costa Rica: analizamos las tareas pendientes en estrategia y adopción

La IA permite anticipar diagnósticos, optimizar decisiones clínicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes; su avance será parte de la discusión en el Life Sciences Forum 2026

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo del Life Sciences Forum — La inteligencia artificial ha transformado el mundo y la industria medtech no es la excepción.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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