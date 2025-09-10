Entorno

16 años con AERIS: el camino del Juan Santamaría para ser un aeropuerto de clase mundial

AERIS celebra 16 años al frente del Aeropuerto Juan Santamaría y apunta a convertirlo en uno de clase mundial: así avanzará su transformación

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con el apoyo de AERIS — AERIS Holding Costa Rica, empresa gestora de la operación del Aeropuerto Juan Santamaría, cumplió 16 años al frente de la terminal aérea más importante del país.








Andrea Mora Zamora

