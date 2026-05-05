Entorno

Uber Eats expande sus operaciones fuera de la GAM: entérese aquí hacia dónde

El Financiero conversó en exclusiva con el nuevo gerente regional de Uber Eats, quien dió a conocer los nuevos planes para la plataforma en el territorio nacional

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Luego de operar durante nueve años en Costa Rica, Uber Eats anunció su expansión a dos zonas fuera de la Gran Área Metropolitana: Turrialba y Puntarenas.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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