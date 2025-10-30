Lab de Ideas

Evolution Free Zone cumple su primer año de operación con 8 empresas, 6 mil empleos directos y el inicio de su Fase 3 de desarrollo

Ubicada en Tacares de Grecia, esta zona franca es desarrollada por CODE Development Group, empresa de capital 100% costarricense y con más de 20 años de experiencia en su campo

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Evolution Free Zone — Con una inversión en infraestructura cercana a los US$75 millones en sus dos primeras fases, Evolution Free Zone se consolida, en su primer año de operación, como el ecosistema de negocios de más rápido crecimiento en Costa Rica.








