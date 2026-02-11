Fondo especial pagará todos los gastos de admisión a ticos que busquen estudiar en EE. UU.: así puede participar

El sueño de acceder a la educación superior en instituciones de prestigio en los Estados Unidos suele toparse con una barrera inicial, a menudo invisible pero determinante: el costo de la postulación. Antes de siquiera pagar una matrícula, los aspirantes deben enfrentar una serie de gastos administrativos que pueden dejar fuera de la carrera a los perfiles más brillantes pero con recursos limitados.

Para intentar derribar este muro económico, se activó en el país la convocatoria del Opportunity Funds Program. Esta iniciativa busca identificar a estudiantes y profesionales costarricenses de alto rendimiento para financiarles los costos asociados al proceso de postulación, permitiéndoles competir en igualdad de condiciones por becas completas en el extranjero.

El programa opera bajo el respaldo directo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y es ejecutado localmente por EducationUSA Costa Rica, una instancia adscrita al Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN). La estrategia no se limita a un aporte monetario, sino que implica un acompañamiento integral.

La lógica del fondo responde a una realidad de mercado educativo: las universidades estadounidenses acreditadas ofrecen paquetes de ayuda financiera, pero llegar a la mesa de negociación requiere una inversión previa que muchas personas en Costa Rica no pueden costear.

La coordinadora de EducationUSA, Ana Gabriel Solís, explicó la misión central de esta iniciativa, enfocándose en la necesidad de nivelar las oportunidades para el talento nacional que busca proyección internacional:

“El objetivo del programa es acompañar a estudiantes y profesionales costarricenses con excelente desempeño académico”, afirmó Solís, destacando que la excelencia es el filtro principal por encima de la capacidad de pago inmediata.

La cobertura del fondo es amplia en cuanto a los trámites burocráticos y académicos. Los beneficiarios recibirán el pago de los exámenes estandarizados requeridos por las universidades, los costos de traducción de documentos oficiales y las tarifas de aplicación de cada centro de enseñanza.

Además, el programa contempla “otros gastos relacionados” que suelen surgir durante el complejo camino de la admisión internacional. Esto busca que el factor dinero no sea la razón por la que una solicitud se quede sin enviar.

Solís señaló el impacto social de la iniciativa: “Para que el costo del proceso no sea un obstáculo a la hora de aspirar a universidades en Estados Unidos”, indicó la coordinadora.

El programa busca que el dinero no sea un impedimento para acceder a educación de clase mundial. (EducationUSA /EducationUSA)

Ruta de preparación y requisitos

El perfil del candidato buscado es amplio en cuanto a etapa académica, pero estricto en cuanto a calidad. La convocatoria está abierta para estudiantes que cursen su último año de colegio, universitarios activos y profesionales titulados que busquen posgrados como maestrías o doctorados.

La organización establece tres filtros indispensables para la selección. Los aspirantes deben demostrar un “récord académico excepcional”, poseer un nivel avanzado del idioma inglés y evidenciar liderazgo mediante la participación en actividades extracurriculares.

El compromiso no es menor para quienes resulten seleccionados. Los becarios entrarán en un proceso de preparación que tomará aproximadamente un año. Durante este tiempo, recibirán la asesoría de EducationUSA para fortalecer sus perfiles y maximizar sus posibilidades de éxito.

Se busca que los participantes logren “competir en igualdad de condiciones por admisiones con apoyo financiero completo” por parte de las universidades estadounidenses, cerrando así el ciclo de la beca.

El plazo para aprovechar esta oportunidad es perentorio. La ventana de postulación permanecerá abierta únicamente hasta el próximo 15 de febrero, por lo que se insta a los interesados a iniciar el proceso con celeridad.

Para formalizar la participación, los candidatos deben completar el formulario digital disponible en el enlace oficial (https://bit.ly/OF26-EdUSA-Application), donde deberán consignar sus atestados y credenciales.

Aquellos que requieran detalles adicionales o tengan dudas específicas sobre el proceso de selección, pueden establecer contacto directo con la organización a través del correo electrónico educationusa@centrocultural.cr.