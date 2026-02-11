Lab de Ideas

Fondo especial pagará todos los gastos de admisión a ticos que busquen estudiar en EE. UU.: así puede participar

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El sueño de acceder a la educación superior en instituciones de prestigio en los Estados Unidos suele toparse con una barrera inicial, a menudo invisible pero determinante: el costo de la postulación. Antes de siquiera pagar una matrícula, los aspirantes deben enfrentar una serie de gastos administrativos que pueden dejar fuera de la carrera a los perfiles más brillantes pero con recursos limitados.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
becasEstados UnidoseducacióneducationUSACCCN
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.