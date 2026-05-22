Guanacaste en la GAM: esta es la propuesta que acerca terrenos de la provincia a clientes del Valle Central

Lab de Ideas con apoyo de Terra Quintas — Quienes han soñado con adquirir un lote en Guanacaste ya no necesitan desplazarse hasta la provincia para iniciar —y hasta concretar— ese proceso.

Esa es la propuesta de los ‘Rush Hour’, el nuevo formato con el que la desarrolladora Terra Quintas llega a la Gran Área Metropolitana (GAM) para, durante una tarde, acercar la oferta inmobiliaria y los atractivos de la provincia a potenciales compradores del Valle Central.

El primer Rush Hour, que se realizó el pasado 16 de mayo, convirtió un espacio en San José en una sala de ventas temporal, donde se presentaron proyectos y lotes en Guanacaste a clientes de San José, Heredia, Alajuela y Cartago, bajo condiciones comerciales especiales y en un ambiente diseñado para el disfrute familiar.

La jornada propone convertir espacios de la GAM en una sala de ventas en la que presentar sus proyectos y lotes en Guanacaste a potenciales compradores de San José, Heredia, Alajuela y Cartago. (Alonso Tenorio/Terra Quintas)

“Este es un evento muy interesante porque es casi una ‘receta nueva’ en el mercado inmobiliario”, comentó el CEO de Terra Quintas, Donny Pichardo, en entrevista con El Financiero.

“Durante cuatro horas presentaremos nuestros proyectos con premios, promociones y condiciones especiales que se van liberando durante cada hora, para un evento dinámico y lleno de sorpresas, con algo en común: que en este tipo de actividades se encuentran mejores condiciones que en un día normal”, explicó.

La desarrolladora, que el pasado abril cumplió 22 años de operación, señala que cerca del 80% de sus clientes reside en el Valle Central y comparte el interés por adquirir una propiedad en Guanacaste. No obstante, las visitas suelen postergarse debido al tiempo de traslado que implican.

Por ello, los Rush Hour buscan “acercar” Guanacaste a quienes desean un terreno para vacacionar, invertir o planificar una vivienda de retiro.

“Además, el asistente disfruta de una tarde agradable con barra de cocteles, DJ y música en vivo, premios, parrillada y otras sorpresas. Es una experiencia pensada para compartir en familia, porque al final clientes, equipo y aliados terminamos siendo eso: comunidades”, dijo Pichardo.

“Este un evento muy interesante porque es casi una ‘receta nueva’ en el tema inmobiliario”, dijo el CEO de Terra Quintas, Donny Pichardo, en entrevista con El Financiero. (Alonso Tenorio/Terra Quintas)

Un “open house” de Guanacaste en la GAM

Uno de los asistentes a esta primer jornada fue Jeffrey Villalobos, vecino de Cartago, y quien relató a El Financiero que él y su familia reservaron la tarde del sábado para avanzar en el sueño que mantienen desde hace dos años: encontrar un lote cerca de la playa.

“Somos de Cartago y desde hace tiempo buscamos un lugar para vacacionar y mejorar nuestra calidad de vida. Las zonas donde están los proyectos de Terra Quintas —Bagaces y Abangares— nos llaman la atención por su cercanía, el clima y porque están a una hora de algunas de las mejores playas del país”, comentó.

“Llevamos dos años buscando lote y Terra Quintas nos llamó la atención por lo atractivos de sus proyectos y porque sus terrenos nos encantaron”, agregó.

El vecino de la Vieja Metrópoli indicó que dedicaron toda la tarde a la cita, conscientes de la relevancia de la decisión. “Son decisiones importantes; hemos ahorrado durante años para este sueño”.

“Sin embargo, no imaginábamos encontrarnos con algo así”, añadió en referencia a la dinámica del Rush Hour. “Definitivamente nos encantó”.

Durante la actividad se presentaron lotes en proyectos como Silvara, enfocado en quienes buscan conexión con la naturaleza y desconexión; Vista Real, con énfasis en vistas y posicionamiento; y Corteza Real, orientado al valor, crecimiento e inversión.

Iniciativas como estas están pensadas para “acercar” la provincia a quienes buscan un terreno por allá, ya sea para vacacionar, invertir o planear una casa de retiro. (Alonso Tenorio/Terra Quintas)

Según indicó Terra Quintas, la mayoría de los asistentes a este primer showroom en la GAM llegaron por recomendación de clientes que ya han adquirido propiedades, aunque la empresa también convocó a personas que han mostrado interés pero aún no han podido visitar sus proyectos.

“Tenemos oficinas en San José, en Plaza Itskatzú, locales 204 y 205”, explicó Pichardo. “Hemos visto que muchas personas nos visitan para solicitar información e incluso hacer reservas antes de ir al proyecto, especialmente cuando hay promociones; es partir de esa necesidad que nacen los Rush Hour”.

Acompañamiento financiero

El formato de estos eventos también incorpora la participación de aliados financieros y entidades bancarias.

La edición de mayo contó con la presencia de COPEMEP y el Banco Popular, mientras que actividades previas —como la celebración del aniversario en abril— incluyeron al Banco Nacional y al Banco de Costa Rica (BCR).

Para Pichardo, el objetivo es facilitar el proceso al cliente y concentrar en un solo lugar los elementos necesarios para la toma de decisión.

“Trabajamos de forma coordinada con instituciones financieras y cooperativas. Somos aliados estratégicos y organizamos las agendas para que puedan acompañarnos en estas actividades”, indicó.

El formato de estos eventos también incorpora la participación de aliados financieros y entidades bancarias. (Alonso Tenorio/Terra Quintas)

La edición de mayo contó con la presencia de COPEMEP y el Banco Popular. (Alonso Tenorio/Terra Quintas)

Terra Quintas proyecta realizar más jornadas Rush Hour durante el año, así como el lanzamiento de nuevos proyectos en 2026.

Las personas interesadas en asistir y conocer más pueden contactar a la desarrolladora a través de sus redes sociales o visitar sus oficinas en Plaza Itskatzú. Además, la empresa cuenta con una sala de ventas en Bagaces, ubicada junto al restaurante Doña Tina, sobre la carretera Interamericana.

Artículo realizado con el apoyo de Terra Quintas. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.