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Guanacaste en la GAM: esta es la propuesta que acerca terrenos de la provincia a clientes del Valle Central

Terra Quintas presentó su “Rush Hour”, un nuevo formato de evento pensado para quienes desde la GAM sueñan con comprar un lote en Guanacaste

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Terra Quintas — Quienes han soñado con adquirir un lote en Guanacaste ya no necesitan desplazarse hasta la provincia para iniciar —y hasta concretar— ese proceso.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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