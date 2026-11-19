La Navidad llegará a La Sabana este diciembre, de la mano de la Villa Navideña Dos Pinos.

Este es un espacio con el que la cooperativa costarricense ofrecerá entretenimiento, espectáculos y actividades de forma gratuita y abierta al público, del 4 al 27 de ese mes.

Esta es la primer edición de la villa y según indicó Sofía Valverde, Gerente de Comunicación y Relaciones Comunitarias de Dos Pinos, allí “ofreceremos a todas las familias un espacio para encontrarse, disfrutar y vivir juntos la ilusión de esta época”.

La Villa Navideña Dos Pinos estará abierta al público del 4 al 27 de diciembre. Para ingresar solo hay que registrarse: le contamos cómo hacerlo.

Múltiples experiencias

La villa se ubicará en la zona de las canchas de béisbol de La Sabana y tendrá una pista de patinaje, un tren navideño y un carrusel como principales atracciones.

Ahí también se encontrará la Casa de Lula, donde las familias podrán acercarse este personaje, y se realizarán talleres y actividades diseñadas para niños.

Durante este periodo, la villa tendrá espectáculos musicales y villancicos, además de un mercadito de emprendedores con diferentes puestos de productos imperecederos y administrados en su mayoría por mujeres.

El espacio también contará con opciones de alimentación como puestos de comida en food trucks y una estación de chocolate caliente. Estas opciones estarán disponibles para la compra, de manera independiente a las atracciones gratuitas.

La villa se ubicará en la zona de las canchas de béisbol de La Sabana y tendrá una pista de patinaje, un tren navideño y un carrusel como principales atracciones.

Proceso para asistir

Si bien el ingreso a la Villa es gratuito, para entrar es obligatorio registrarse de previo en la plataforma Special Ticket.

El registro se habilitó desde el pasado 17 de noviembre, por lo que los interesados ya pueden reservar sus espacios, en horario de 4 de la tarde a 10 de la noche, con algunas excepciones como el 24 y 25 de diciembre, por ejemplo.

Dos Pinos especificó que la disponibilidad de las entradas estará sujeta a un aforo máximo de 5.600 personas por día.

“Cada reservación permitirá incluir hasta cinco personas, considerando a quien realiza el registro y un máximo de cuatro acompañantes”, explicó la cooperativa. “Los menores de edad también deberán estar incluidos. Una misma persona solo podrá realizar una reservación por semana”.

Los talleres y el ingreso a la Casa de Lula, por su parte, sí requerirán una reservación extra.

“Las personas que no cuenten con registro previo no podrán ingresar a la Villa y su asistencia quedará sujeta al aforo diario permitido. Igualmente, todas las personas deben registrarse para ingresar”, agregó la organización.

Para más información sobre el espacio, los interesados pueden ingresar a las redes sociales de Facebook e Instagram @DosPinos y @CooperativaDosPinos.