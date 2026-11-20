Lab de Ideas con apoyo de LAICA — Una buena hidratación es fundamental para el organismo. Según el Ministerio de Salud, esta permite cumplir funciones corporales básicas como transportar nutrientes y eliminar sustancias dañinas, al tiempo que contribuye a regular la temperatura y refrescar mediante el sudor.

Además, influye en la concentración y los niveles de energía, por lo que es importante incorporarla como un hábito permanente en la rutina, aunque esto pueda resultar difícil en medio del ajetreo cotidiano.

Por ello Lab de Ideas conversó con las nutricionistas Priscilla Mora y Gabriela Cartín, con el objetivo de ofrecer una guía que facilite el proceso.

Primer consejo: buen sabor

“La sed es una señal del cuerpo que es importante atender”, explicó Mora, también vocera de LAICA. “Tener agua a mano y aprovechar momentos cotidianos como las comidas o las pausas en el trabajo, puede ayudarnos a incorporar el consumo de líquidos a nuestra rutina”.

En ese sentido, es importante “contar con opciones que se adapten a los gustos y momentos de cada persona, así como alternar entre distintas bebidas y sabores a lo largo del día”.

“Cuando hablamos de crear hábitos sostenibles, hay dos elementos importantes a tomar en cuenta: el sabor y el disfrute”, agregó Cartín. “Como adultos, las elecciones que hacemos sobre las bebidas no dependen únicamente de la sed. Nuestro cerebro integra el sabor, el aroma, la temperatura y nuestras experiencias. Por eso, cuando tomamos una bebida que nos agrada, se nos hace más fácil volver a elegirla. Esto es importante porque los hábitos se construyen con la repetición: la idea no es obligarnos a tomar bebidas que no nos gustan, sino buscar estrategias que nos ayuden a incorporar hábitos saludables”.

Con ese objetivo, LIF presentó tres nuevos sabores al mercado: Té verde maracuyá, Té blanco fresa y Té frío manzana.

Estas bebidas contienen Stevia, un endulzante de origen vegetal que permite disminuir la cantidad de calorías. Cada vaso de LIF aporta 20 calorías por porción de 250 mL y si bien las especialistas enfatizaron en que estas soluciones no sustituyen el consumo necesario de agua, son “una alternativa para quienes quieren incluir bebidas con sabor dentro de una alimentación balanceada”, dijo Mora.

“Al empezar la mañana, el té verde maracuyá, con su frescura, puede ser una opción rica en sabor para acompañar un desayuno nutritivo y completo. A media jornada, programar pausas para tomar líquidos evita llegar a la tarde con sed y cansancio: el té blanco fresa va bien con el almuerzo o con una pausa. Finalmente, y al cerrar el día, un sabor suave, como el té frío manzana, puede ser parte de un momento de desconexión y cierre”.

Hidratarse mejor: Tome nota de estos consejos para tomar más líquido diariamente

Más consejos

Otras recomendaciones para aumentar el consumo de líquidos son el tener una botella o un vaso visible en el escritorio o en la cartera, así como poner recordatorios en el celular durante el día.

También ayuda alternar bebidas para que el hábito no se vuelva monótono y hacer cubitos de hielo saborizados para agregar al agua.

Finalmente, las expertas recomiendan poner atención a las señales del cuerpo pues la necesidad de líquido varía de persona en persona y puede aumentar en días de calor o de actividad física.

Las nutricionistas Priscilla Mora y Gabriela Cartín nos dan una serie de recomendaciones para mejorar la hidratación, a partir de los tres nuevos sabores de LIF: tome nota.

Los tres nuevos sabores de LIF llegan al mercado junto a la campaña “Cambiá el sabor de tu día” que promueve el consumo de líquidos mediante gestos pequeños, como tomar un momento para hidratarse en medio de las horas de trabajo y pendientes.

“Los grandes cambios empiezan por cosas simples, y una de ellas puede ser tan sencilla como refrescarse con gusto con un LIF de Té verde maracuyá, Té blanco fresa y Té frío manzana”, finalizaron las expertas.