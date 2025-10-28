Lab de Ideas

¿Le gustaría estudiar en Europa? La UE realizará evento para presentar sus programas de becas

La Unión Europea y sus Estados miembro presentarán sus opciones de becas y programas de estudio para costarricenses: aquí los detalles del evento

Por Jimena Rodríguez Zamora

La Unión Europea y sus Estados miembro realizarán, el próximo miércoles 5 de noviembre, un festival dedicado a dar a conocer las opciones de becas y programas disponibles para costarricenses interesados en estudiar en Europa.








