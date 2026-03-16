Los 25 mejores chefs de Costa Rica: el libro que celebra el talento culinario tico y el ‘pura vida’ de su cocina

Lab de Ideas con apoyo de Café Britt — Con el objetivo de posicionar a Costa Rica como un destino culinario, donde las bellezas del país también se reflejen en sus platos, el fotógrafo y editor gastronómico Peter Marshall, en alianza con Café Britt y Délika Gourmet, presentó el libro 25 Best Chefs – Edición Costa Rica.

La publicación reúne a 25 chefs que exploran y reinterpretan los sabores de la gastronomía nacional como parte de una colección que Marshall ya ha presentado en distintos países de Europa.

“Quisimos salir y mirar hacia el resto del mundo. Yo buscaba un estilo de comida diferente y sabores nuevos para mi próximo libro. Así nació la edición de Costa Rica”, explicó el editor a Lab de Ideas.

‘25 Best Chefs – Edición Costa Rica’ forma parte de la serie ’25 Best Chefs’, del reconocido fotógrafo y editor gastronómico Peter Marshall. (25 best chef/25 best chef)

La selección de chefs se realizó en conjunto con Richard Neate, un chef con amplia trayectoria radicado en el país y reconocido con una estrella Michelin. Entre los criterios considerados estuvieron la reputación, la experiencia y las recomendaciones dentro del propio círculo gastronómico.

“Al viajar por Costa Rica conocimos, por ejemplo, a Nicola Cerasoli. Él estaba sirviendo una comida fabulosa, siguiendo sus propias reglas y haciéndolo muy bien. Su cocina es deliciosa y hermosa de ver y eso es algo que los clientes disfrutan y que impregna el ‘pura vida’ en sus platos. El libro es el conjunto de esas experiencias”, dijo Marshall.

EF conversó con el fotógrafo y editor gastronómico Peter Marshall, en la presentación de la obra 25 Best Chefs – Edición Costa Rica. (25 best chef/25 best chef)

El lanzamiento de esta edición contó con el apoyo de Café Britt. Su gerente general, Gabriela Muñoz, explicó que la iniciativa es una oportunidad para impulsar el desarrollo de la gastronomía nacional y promover una cultura culinaria de alto nivel.

“El año pasado cumplimos 40 años y durante todo este tiempo hemos tenido aliados estratégicos en muchísimos hoteles y restaurantes, así como con muchos de estos chefs que representan el talento nacional. Este libro busca rendir tributo a ellos y a su cocina espectacular”.

Muñoz agregó que la obra proyecta al mundo el nivel que ha alcanzado la cocina costarricense:

“Con un editor de trayectoria internacional que ya ha publicado lo mejor de otras naciones, este libro muestra el talento tico: la riqueza de ingredientes, la creatividad y la innovación de nuestra gastronomía. La mayoría de los chefs son ticos y no solo de San José: hay restaurantes de las costas y propuestas que representan los sabores de las siete provincias”.

El lanzamiento de esta edición contó con el apoyo de Café Britt. (25 best chef/25 best chef)

La ejecutiva adelantó que esta publicación es apenas el inicio del proyecto y que esperan continuar con nuevas ediciones que incluyan a más chefs nacionales.

El libro está disponible para el público en restaurantes y hoteles de los chefs participantes, en tiendas de Café Britt, en cafebritt.cr y en Librería Internacional.

El lanzamiento se celebró mediante una cena inmersiva que reunió a 7 chefs de los 25 que forman parte de esta primera edición. (25 best chef/25 best chef)

Artículo realizado con el apoyo de Café Britt. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.