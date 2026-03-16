Lab de Ideas

Los 25 mejores chefs de Costa Rica: el libro que celebra el talento culinario tico y el ‘pura vida’ de su cocina

‘25 Best Chefs – Edición Costa Rica’ forma parte de la serie ’25 Best Chefs’, del reconocido fotógrafo y editor gastronómico Peter Marshall

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Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Café Britt — Con el objetivo de posicionar a Costa Rica como un destino culinario, donde las bellezas del país también se reflejen en sus platos, el fotógrafo y editor gastronómico Peter Marshall, en alianza con Café Britt y Délika Gourmet, presentó el libro 25 Best Chefs – Edición Costa Rica.








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25 Best ChefsGastronomíaLiteratura
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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