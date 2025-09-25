Lab de Ideas

Museo de Cultura Popular Costarricense: la institución que busca ser un puente entre pasado y presente

El museo está ubicado en Barva de Heredia y su inmueble cuenta con el Escudo Azul de la UNESCO

Por Jimena Rodríguez

El Museo de Cultura Popular abrió sus puertas en 1944. Este es un programa de investigación y extensión de la Universidad Nacional (UNA) que opera en la casona cafetalera del expresidente Alfredo González Flores, ubicada en Barva de Heredia.








