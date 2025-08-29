Pádel: Cámara de Comercio Franco-Costarricense organizará torneo para los fanáticos del deporte

La Cámara de Comercio Franco-Costarricense anunció su convocatoria a un nuevo torneo de pádel que se realizará este mes de setiembre, con el objetivo de acercarse a los amantes del deporte.

El Torneo de Pádel CCI 2025 está dirigido a jugadores, aficionados y familias, quienes durante dos días de competencia podrán disfrutar de una disciplina que ha crecido significativamente en los últimos años.

“La Cámara de Comercio Franco-Costarricense tiene el agrado de invitar a toda la comunidad a este torneo que promete dos días llenos de energía, competencia y diversión. El encuentro busca fomentar la práctica del pádel en un ambiente sano y recreativo”, indicó la organización en un comunicado de prensa.

Detalles del Evento

El evento se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de setiembre en la sede de Puro Pádel, en Santa Ana.

La inscripción tiene un costo de $40 por jugador, monto que incluye un kit de bienvenida con productos de los patrocinadores, como snacks, bebidas hidratantes y artículos deportivos.

Close up of paddle tennis playing holding a racket and ball on outdoor court. (Drazen Zigic/Shutterstock)

La competencia contará con pozos en distintas categorías bajo el formato americano individual; y, además, habrá música en vivo para animar las jornadas, rifas y premios especiales para los participantes.

También tendrán una zona de actividades infantiles y stands de cerveza, pastelería francesa y helados, entre otros.

Para más información, los interesados pueden seguir a la CCI France Costa Rica en sus redes sociales.