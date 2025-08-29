Lab de Ideas

Pádel: Cámara de Comercio Franco-Costarricense organizará torneo para los fanáticos del deporte

El pádel ha pasado de ser una disciplina de nicho a conquistar a cientos de costarricenses

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

La Cámara de Comercio Franco-Costarricense anunció su convocatoria a un nuevo torneo de pádel que se realizará este mes de setiembre, con el objetivo de acercarse a los amantes del deporte.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PádelCámara de Comercio Franco-Costarricense
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.