Si aún no ha jugado al pádel, pronto lo hará: esta es la historia de cómo un ‘hobby’ se convirtió en un negocio que mueve millones en Costa Rica

Quizás usted ha escuchado hablar sobre pádel, tal vez ya lo hayan invitado a jugar un partido o hasta tenga una cancha entre las amenidades del condominio donde vive.

Si todavía no conoce esta disciplina, es un hecho que muy pronto lo hará, porque la popularidad del pádel crece rápidamente en Costa Rica, y no solo en el Gran Área Metropolitana.

Quienes ya practican este deporte, nacido en México en la década de 1960 y desarrollado en Argentina y España, coinciden en que el pádel es sencillo, fácil de aprender y con un objetivo principal: socializar y generar un ambiente ameno entre los jugadores.

Hoy, se ha multiplicado la cantidad de canchas de pádel construidas en clubes, hoteles, centros comerciales, residenciales y hasta colegios. Además, la organización de torneos y eventos en todas las categorías también va en aumento.

De acuerdo con el sitio padelcr.com, antes de la pandemia había cinco clubes en el país para la práctica de esta disciplina, ahora son más de 15, en lugares como Santa Ana, Curridabat, Escazú, Heredia, La Garita, Tres Ríos y Belén; incluso fuera del Gran Área Metropolitana, en sitios como La Fortuna de San Carlos y playas del Coco y Tamarindo, en Guanacaste.

Según datos de la Federación Deportiva de Pádel Competitivo de Costa Rica (Fedepadelcr), en el país hay cerca de 100 pistas o canchas de pádel y 10 clubes federados, los cuales reportan un 65% de ocupación de sus pistas.

Guardando las diferencias, el fenómeno puede compararse con el que se vivió a inicios de este siglo con la proliferación de las canchas de fútbol 5 en el país.

Incluso, algunos de los negocios de fútbol 5, como Centro y Gol, en Belén de Heredia, dejó de ofrecer estos servicios para convertirse en club X3 Pádel, dada la gran demanda de esta disciplina.

Este tipo de transformación se da a pesar de que el precio de alquilar pistas de pádel es relativamente más alto por persona que el costo de una cancha de fútbol 5, que suele estar entre los ¢1.800 y ¢2.500, en cambio, el alquiler de una cancha de pádel ronda los $7,5 por persona (unos ¢3.700).

Los clubes de pádel, como Volea en Escazú, ofrecen canchas cerradas y espacios como cafeterías, para la interacción social. (Rafael Pacheco)

Ambiente social

A favor del pádel, los expertos aseguran que es un deporte familiar, cuya curva de aprendizaje es rápida y puede ser practicado con facilidad por personas de todas las edades. De hecho, varios de los clubes de pádel del país ofrecen clases semanales para niños y adultos mayores, así como campamentos o talleres para los escolares durante las vacaciones de medio periodo.

Sin embargo, uno de los puntos que aumentan la popularidad del pádel es que los clubes ofrecen una experiencia más social, con canchas de última generación techadas, Internet, tiendas, cafeterías y un ambiente que invita a permanecer después de practicar deporte.

“Jugar pádel es una experiencia envolvente, divertida, combina estrategia, agilidad, reflejos y sobre todo mucha interacción social. Su carácter social y su curva de aprendizaje rápida dan la posibilidad de disfrutar desde el primer partido y lo han convertido en una opción ideal para quienes buscan ejercitarse mientras comparten con amigos”, aseguró Fanny Ramírez Esquivel, comunicadora y jugadora de pádel desde hace más de una década.

Ramírez conoció este deporte durante sus estudios de maestría en España y cuando regresó al país, en el 2012, colaboró en fundar una de las primeras asociaciones de pádel del país, cuando todavía era un deporte desconocido.

“Muchos amigos me hacían bromas, diciendo que me había inventado un deporte para poder competir y ser campeona en algo. La verdad es que me enamoré de su dinámica, una mezcla de tenis y squash, pero con algo que lo hace accesible, entretenido, y donde la gente puede aprender muy rápido; es gratificante ver cómo ha ido creciendo, atrayendo personas de todas las edades y profesiones, hoy no solo es una tendencia, sino una verdadera comunidad en el país”, añadió.

Las raquetas de pádel no usan cuerdas, en su lugar usan un molde de fibra de vidrio o carbono, con una goma interior. (Canva)

Esa reticencia en los inicios del pádel en el país, la vivió Pepe Abadía, fundador de Aragón Sports, una de las empresas promotoras de la disciplina no solo en Costa Rica, sino en América Latina.

“Hace ocho años fundamos la empresa en Costa Rica, pero entonces era como predicar en el desierto, porque nadie nos hacía caso. Les decíamos que el pádel era un gran negocio, que iba a reventar, pero no conseguimos gran cosa, de hecho nos salieron más opciones de montar canchas fuera del país y aquí solo teníamos una en el Tennis Club y una cancha privada en Santa Teresa”, aseguró Abadía.

Hasta la fecha, la empresa ha instalado más de 120 canchas de pádel y organizado torneos oficiales en países como Costa Rica, España, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y Puerto Rico, entre otros.

El pádel es uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo, con más de 25 millones de jugadores en 110 países y más de 63.000 pistas a nivel global. El mercado global del pádel se valoró en aproximadamente $1.800 millones en el 2023 y se proyecta que alcance los $5.500 millones para el 2026, según informes de Playtomic y Deloitte.

Negocio social

Pepe Abadía recordó que muchos de los sitios que hoy cuentan con canchas de pádel muy concurridas, al principio no vieron potencial de negocio en este deporte, y que el repunte de popularidad comenzó hace tres años con la creación de clubes grandes y la llegada de jugadores profesionales de otros países que vinieron a competir y se quedaron como instructores en Costa Rica.

“El negocio del pádel está en el alquiler de las canchas, las clases y los negocios anexos. También está la venta de ropa y equipo deportivo, pero es una parte más pequeña. Es un deporte familiar, en el que juegan padres e hijos, y en el que la participación de la mujer es altísima; además, está en un estatus medio-alto, que lo hace buen negocio para las marcas de lujo que ya se han unido al pádel en otros países”, comentó el empresario.

Para Abadía, el pádel todavía puede crecer más en Costa Rica, conforme los condominios, proyectos inmobiliarios e incluso las áreas públicas lo incorporen entre las amenidades u opciones de hacer deporte.

Esteban Castro, presidente de Fedepadelcr, y el empresario Pepe Abadía, en abril pasado, durante la presentación del torneo internacional Fabrice Pastor, que se disputará en Costa Rica. (Lilly Arce)

“Es una amenidad que necesita menos espacio que otras y es muy social, mueve mucha gente, es más sencillo, empiezas al nivel que empiezas, hayas o no hecho deporte en tu vida, enseguida vas a notar mejoría, eso hace que te animes. Por eso está creciendo tanto, pero se va a popularizar más cuando los municipios entren al pádel, y acabarán entrando, incorporándose en las instalaciones públicas, lo que abaratará el precio”, aseguró.

Esa masificación del pádel a nivel nacional es, precisamente, uno de los objetivos de la Federación Deportiva de Pádel Competitivo de Costa Rica para el 2026, según explicó su presidente Esteban Castro.

“Las dos principales áreas de acción de la Federación para el 2026 son la consolidación del circuito nacional de pádel, que permita generar el ranking nacional para representar al país, y democratizar el deporte, en el sentido de que no sean solo los barrios de clase media-alta los que tengan acceso a pagar el uso de las canchas, sino lograr convenios con colegios y municipalidades, que vean la rentabilidad social e inviertan para que más personas puedan practicar este bello deporte”, resaltó Castro.

Así, lo que comenzó como un hobby en zonas puntuales, se está extendiendo y profesionalizando, al punto de que 10 clubes y más de 250 jugadores forman parte de la Fedepadelcr, con la aspiración de, en el corto plazo, formar una Selección Nacional que represente a Costa Rica en torneos de renombre.

“Los beneficios de ser federados pasan por poder ser sedes de torneos nacionales, a través de los cuales la federación irá generando un ranking único oficial que permitirá determinar quiénes son las personas que merecen pertenecer a una Selección y participar en competencias internacionales”, concluyó el jerarca.

Inversión creciente

La diversidad de lugares de Costa Rica en los que es posible encontrar hoy una pista de pádel es una prueba del crecimiento que ha tenido este deporte en los últimos años.

Clubes, hoteles, condominios y hasta colegios privados invirtieron en la construcción de canchas de pádel dentro de sus instalaciones, como un negocio que comienza a darles rentabilidad.

La proliferación de canchas en el país ha sido incentivada por empresas como Sasso Sports, dedicadas a la importación e instalación de canchas de pádel.

“La empresa se fundó a finales del 2023, vimos que el pádel era un deporte de gran crecimiento y presentamos la opción de importar e instalar canchas ya listas para operar en clubes, colegios, desarrollos urbanísticos, hoteles, etc. Hicimos un modelo diferente en el que cliente le responda a una empresa costarricense con canchas en stock, listas para entrega inmediata”, explicó Santiago Sasso, gerente de la firma.

De acuerdo con Sasso, la mayoría de las canchas del país han sido importadas de Asia. Existen dos tipos: la clásica y la panorámica, y para instalarlas, se requiere que el cliente prepare una base sólida de concreto, de 21 x 11 metros y un grosor de 2 centímetros.

“Cuando el cliente ya tiene la loza, cargamos en nuestra bodega, hacemos el transporte al sitio y hacemos la instalación, dejando la cancha lista para operar. El techo no es estrictamente necesario. Cada cancha, llave en mano, cuesta alrededor de $22.500 masiva, si es más de una cancha, el precio disminuye un poco”, detalló.

La firma ha instalado en diferentes lugares de San José, Alajuela, Heredia y Guanacaste; en colegios como Blue Valley o Mount View; en clubes y hoteles fuera de la GAM, como en San Carlos y Tamarindo; e incluso en azoteas de edificios, como en los apartamentos Soho Paradisus, en Rohrmoser.

Muchas de las canchas de pádel del país, incluyen en sus instalaciones tiendas que ofrecen ropa e implementos para practicar este deporte. (Rafael Pacheco)

Ambiente, atractivos y precios

Entre los atractivos que ofrece la práctica del pádel está todo un ambiente social para compartir antes, durante y después de cada partido: