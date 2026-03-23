Perfil del Consumidor: Regresa el evento que le cuenta cómo piensan, interactúan y compran los costarricenses

En un mercado altamente competitivo, con consumidores cada vez más críticos y una lealtad más volátil, conocer a fondo al usuario —sus motivaciones, hábitos y expectativas— dejó de ser una ventaja para convertirse en una condición de supervivencia para las empresas.

¿Realmente las marcas conocen al consumidor al que le hablan? ¿Entienden sus hábitos y lo que esperan de aquellas en las que consumen? ¿Qué los lleva a ser fiel o castigar a una empresa y qué factores influyen en su decisión de compra? Estas y otras interrogantes se responderán el próximo martes 19 de mayo en el evento Perfil del Consumidor HOY, organizado por El Financiero en alianza con Unimer.

El encuentro se realizará en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños y presentará el estudio homónimo elaborado por la firma especializada.

Este traducirá los resultados en insights accionables los cambios en hábitos, prioridades, expectativas y decisiones de compra de los consumidores costarricenses, convirtiéndose en una herramienta estratégica indispensable para las marcas que buscan captar, fidelizar y generar valor sostenible en sus audiencias. Así lo destacó el director de El Financiero, Pablo Fonseca:

“Estamos muy emocionados y contentos de regresar con Perfil de Consumidor, un estudio y un evento que ha marcado historia en el país. Lo hacemos de la mano con Unimer, un aliado estratégico que garantiza la calidad que el mercado exige”.

Fonseca subrayó además la relevancia del estudio para la toma de decisiones: “Hoy no se puede dirigir una empresa a ciegas. Se necesita información precisa para reducir riesgos y detectar oportunidades reales”. Asimismo, señaló que todo el equipo de El Financiero trabaja intensamente en esta edición, con un objetivo claro: ofrecer el mejor análisis y la información más relevante en mayo.

‘El Financiero’ y Unimer se unirán este 2026 para presentar la radiografía más completa sobre cómo piensa el costarricense al momento de comprar: las entradas ya están a la venta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El regreso de una herramienta clave

La última edición de Perfil del Consumidor se presentó en 2019. Estos estudios han sido ampliamente reconocidos por ofrecer verdaderos análisis del consumidor tico, revelando cómo piensa este antes de comprar, más allá de su nivel de ingreso.

El estudio fue pionero en segmentar a la población según valores y temores —y no únicamente por salarios—, además de documentar cambios clave como la transformación de los hábitos de ahorro frente a crisis globales.

También introdujo en el país el análisis de estilos de vida, evidenciando tendencias como el surgimiento de consumidores más conscientes y el creciente peso de las mujeres como decisoras de compra en Costa Rica.

A lo largo del tiempo, Perfil del Consumidor ha mostrado cómo el gasto de las familias ha evolucionado desde cubrir necesidades básicas hacia priorizar experiencias, tecnología y servicios de conveniencia.

Precisamente, la actualización de estas dinámicas será uno de los ejes centrales de la edición 2026.

Qué analizaremos este año

Este año, el estudio profundizará en el estilo de vida de los hogares actuales y en cómo herramientas tecnológicas y hasta la inteligencia artificial han influido en el consumo de seguros, experiencia con las instituciones bancarias, proceso de compra de automóviles y compras en plataformas online.

Además, se analizará cómo ha cambiado el consumo del público en experiencia en restaurantes, compra y alquiler de viviendas y otras experiencias.

Las entradas para Perfil del Consumidor 2026 ya están a la venta en Special Ticket y tienen un costo de 35.000 colones más cargos por servicio, los cuales incluyen la suscripción anual a El Financiero Digital y el coffee break durante el evento.

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