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Perfil del Consumidor: Regresa el evento que le cuenta cómo piensan, interactúan y compran los costarricenses

‘El Financiero’ y Unimer se unirán este 2026 para presentar la radiografía más completa sobre cómo piensa el costarricense al momento de comprar: las entradas ya están a la venta

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Por Andrea Mora Zamora

En un mercado altamente competitivo, con consumidores cada vez más críticos y una lealtad más volátil, conocer a fondo al usuario —sus motivaciones, hábitos y expectativas— dejó de ser una ventaja para convertirse en una condición de supervivencia para las empresas.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

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