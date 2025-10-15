Lab de Ideas

Plataforma tica que usa la IA para dar capacitaciones en tiempo real gana competencia en EE.UU.

Neurobrand ganó el Pitch Day by Mana Tech gracias a NIA, su avatar de inteligencia artificial

EscucharEscuchar
Por Jimena Rodríguez

La agencia de comunicación Neurobrand resultó ganadora del Pitch Day by Mana Tech, la competencia internacional que marcó el cierre del Programa de Inmersión Procomer Miami.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
inteligencia artificialempresas costarricensestecnologíaNeurobrandEstados Unidos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.