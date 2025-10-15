Plataforma tica que usa la IA para dar capacitaciones en tiempo real gana competencia en EE.UU.

La agencia de comunicación Neurobrand resultó ganadora del Pitch Day by Mana Tech, la competencia internacional que marcó el cierre del Programa de Inmersión Procomer Miami.

Este proyecto tuvo como objetivo apoyar a las compañías costarricenses en su proceso de internacionalización y fue desarrollado con el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en alianza con Mana Tech, un centro de investigación tecnológica con sede en Florida.

La iniciativa brindó a las empresas participantes una serie de sesiones virtuales entre agosto y setiembre de este año, que culminaron con una semana de actividades presenciales en Miami.

Durante estos espacios, las compañías recibieron acompañamiento, mentoría y la oportunidad de presentar sus proyectos ante potenciales aliados e inversionistas, siendo “NIA”, de Neurobrand, el proyecto ganador del concurso final.

Neurobrand ganó el Pitch Day by Mana Tech gracias a NIA, su avatar de inteligencia artificial. (Neurobrand ganó el Pitch Day by Mana Tech/Neurobrand ganó el Pitch Day by Mana Tech)

Capacitación con IA

“NIA” es una plataforma de capacitación con inteligencia artificial que opera en la nube y utiliza avatares conversacionales para entrenar personal en tiempo real.

Fue diseñada para captar el 100% de las interacciones y está disponible en 60 idiomas. La plataforma puede desplegarse en diferentes dispositivos —como celulares, computadoras o tótems— y personalizarse según los requerimientos e imagen de cada marca.

El proyecto compitió con otras propuestas de compañías que también formaron parte del programa, entre ellas Soy Pia, Akurey, Paralleldevs, Symbiotic Tecnología, Qanta, Creo Fútbol, Mensis, Factor K y Softcial.

Todas tuvieron la oportunidad de presentar sus iniciativas en un ecosistema empresarial internacional.

“Nos sentimos profundamente honrados y afortunados de haber sido seleccionados como ganadores. Este reconocimiento abre puertas en el mercado estadounidense y valida el trabajo de nuestro equipo”, expresó Eugenia Rodríguez Corrales, directora de Neurobrand.

Convocatoria abierta

Tras la colaboración con Procomer, Mana Tech realizará en octubre y noviembre próximos una nueva edición del Programa de Inmersión de Miami, esta vez con la participación de empresas emergentes de toda Latinoamérica.

Las inscripciones ya están abiertas, y los interesados pueden acceder al formulario de registro mediante el enlace oficial o visitar las redes sociales de Mana Tech.