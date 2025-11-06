Lab de Ideas

Seis décadas de PwC en Costa Rica: un pilar de estabilidad e innovación empresarial

PwC cumple, este 2025, 60 años de operación en Costa Rica: conversamos con sus líderes sobre la trayectoria de la firma y planes a futuro

EscucharEscuchar
Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de PwC — PwC, una de las Big Four (las cuatro firmas de servicios profesionales más grandes del mundo), está de aniversario en Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
PwCAniversario
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.