R Home: Rosabal inaugura tienda especializada en artículos para el hogar

Esta apertura es parte de los lanzamientos de Rosabal Corporativo: el modelo con el que la empresa se diversifica y abrirá sus puertas a nuevos mercados.

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Rosabal — Rosabal, la nonagenaria empresa herediana, acaba de inaugurar R Home, su nuevo concepto especializado en decoración y muebles, dedicados a que los usuarios encuentren aquí todo lo que necesitan para “vivir cada rincón” de su hogar.








