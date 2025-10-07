‘Eddington’: El western moderno de Ari Aster con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal llega a los cines de Costa Rica

Lab de Ideas con apoyo de Distribuidora Romaly — El director Ari Aster, reconocido por redefinir el cine de terror con sus aclamadas películas Hereditary y Midsommar, llega a los cines de Costa Rica con su nueva y ambiciosa propuesta: Eddington.

La película, protagonizada por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler, se aleja del horror para adentrarse en el terreno del western (película del oeste) contemporáneo y la comedia negra.

El filme se presenta como una sátira social que explora la polarización, la paranoia y las teorías de conspiración en un pequeño pueblo de Estados Unidos durante uno de los momentos más convulsos de la historia reciente.

¿De qué trata ‘Eddington’?

La historia se desarrolla en mayo de 2020 en el pueblo ficticio de Eddington, Nuevo México, en plena pandemia de COVID-19. La trama se centra en el enfrentamiento entre dos figuras de poder: el sheriff del pueblo, Joe Cross (Joaquin Phoenix), y el alcalde, Ted Garcia (Pedro Pascal).

La tensión estalla cuando el alcalde, un hombre progresista, intenta modernizar el pueblo atrayendo un centro de datos de inteligencia artificial, mientras que el sheriff, de mentalidad más conservadora, se opone a las medidas de confinamiento y al uso de mascarillas impuestas durante la pandemia.

Este conflicto político escala rápidamente a un plano personal, desencadenando una espiral de violencia que involucra a todos los habitantes.

El afiche oficial de Eddington, protagonizada por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone y Austin Butler. ( - /Romaly)

Más que un simple western, la película funciona como un comentario sobre las divisiones sociales y políticas de la actualidad.

El propio director señaló que su intención era hacer una película que “se sintiera como el país en el que vivimos, sin necesariamente satanizar a nadie”.

Aster describe Eddington como un western donde “las armas son los teléfonos”, explorando cómo la desinformación y las conspiraciones en línea, representadas en la película a través de un líder de culto interpretado por Austin Butler, fracturan a la comunidad.

El equipo detrás de la película

Escrita y dirigida por: Ari Aster.

Ari Aster. Reparto principal: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes y Deirdre O’Connell.

Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes y Deirdre O’Connell. Duración: 148 minutos (2 horas y 28 minutos).

La película tuvo un recaudo de $13,09 millones, según iMDb. La crítica es mixta pero mayoritariamente positiva, elogiando las actuaciones y la audacia de la dirección.

La película ya se encuentra en las carteleras de los cines del país.

