‘Eddington’: El western moderno de Ari Aster con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal llega a los cines de Costa Rica

Más que un simple western, esta película funciona como un comentario sobre las divisiones sociales y políticas de la actualidad

Por Mathew Chaves

Lab de Ideas con apoyo de Distribuidora Romaly — El director Ari Aster, reconocido por redefinir el cine de terror con sus aclamadas películas Hereditary y Midsommar, llega a los cines de Costa Rica con su nueva y ambiciosa propuesta: Eddington.








