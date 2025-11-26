Recomendaciones culturales

La pizza que ganó el tercer lugar en categoría Gourmet del Campeonato Mundial de Pizza es de un tico: le contamos donde probarla

Seis pizzeros costarricenses participaron en el Campionato Mondiale Pizza DOC y más de una decena de sus creaciones destacaron: aquí los detalles

Por Andrea Mora Zamora

El Campionato Mondiale Pizza DOC, una competencia global que se celebra cada año en Italia, reúne a pizzaiolos profesionales de todo el mundo para competir en diversas categorías y coronar al Campeón Mundial de Pizza.








Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.

