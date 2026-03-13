Lab de Ideas

“Una plataforma donde las voces femeninas no solo son escuchadas, sino que lideran la conversación”: esto es Glow Up Podcast

Disponible en Spotify y YouTube, este proyecto busca que las mujeres jóvenes se empoderen y se conozcan a sí mismas

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Por Jimena Rodríguez Zamora

Con el objetivo de reconocerse, cuestionarse y crecer en comunidad, salió al aire Glow Up!, un podcast creado por y para mujeres jóvenes que buscan fortalecer su identidad, autoestima y liderazgo en un mundo cada vez más digital.








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Jimena Rodríguez Zamora

Jimena Rodríguez Zamora

Periodista en El Financiero. Fue participante de la Clase 17 de la Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte con un trabajo sobre la salud mental sobre los adolescentes en Costa Rica. Fue integrante de la Selección Nacional de Natación durante 10 años.

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