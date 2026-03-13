“Una plataforma donde las voces femeninas no solo son escuchadas, sino que lideran la conversación”: esto es Glow Up Podcast

Con el objetivo de reconocerse, cuestionarse y crecer en comunidad, salió al aire Glow Up!, un podcast creado por y para mujeres jóvenes que buscan fortalecer su identidad, autoestima y liderazgo en un mundo cada vez más digital.

Diseñado para chicas entre los 16 y 24 años, la iniciativa se presenta como una propuesta que combina conversación auténtica, tecnología y tendencias digitales con el fin de crear espacios seguros donde las jóvenes puedan reflexionar, aprender y crecer.

El podcast, impulsado por la organización sin fines de lucro TeenSmart International, cuenta con la participación de reconocidas invitadas costarricenses como la modelo Leonora Jiménez, la periodista Ginnés Rodríguez y la creadora de contenido Kiki Berry.

Los episodios son conducidos por la actriz Tammy Mora y en ellos también participan Fernanda Chavarría, Florizul Vega, Melanie País y Chesary Flores, mujeres líderes de TeenSmart y su plataforma educativa JovenSalud.

Liderar y empoderar

De acuerdo con TeenSmart, Glow Up! es una plataforma donde las voces femeninas no solo son escuchadas, sino que lideran la conversación.

“En una región donde las adolescentes enfrentan desafíos relacionados con su salud integral, la construcción de identidad y el acceso a información confiable, esta iniciativa apuesta por el poder de la voz femenina y por el uso estratégico de plataformas digitales como herramientas de transformación social", aseguró la organización.

El podcast, que ya cuenta con ocho episodios, está disponible en Spotify y YouTube y aborda, en los capítulos publicados hasta el momento, temas como autoestima, identidad, liderazgo femenino, expectativas sociales hacia las mujeres, sexualidad y relaciones familiares.

Cada episodio tiene una duración aproximada de media hora y se estructura en tres bloques dinámicos:

Conversación sobre el tema central. Ronda de preguntas rápidas. Consejo práctico para aplicar en la vida diaria.

Además, los episodios finalizan con un ritual simbólico que refuerza el mensaje de empoderamiento personal.

El podcast, que ya cuenta con ocho episodios, está disponible en Spotify y YouTube. (N/A/Adriana Gómez)

JovenSalud

JovenSalud, además de ser la plataforma educativa de TeenSmart y funcionar como impulso para GlowUp! acompaña y apoya a personas jóvenes a tener una vida saludable y con propósito.

Esta organización sin fines de lucro tiene como misión usar tecnología en línea para potenciar en las personas jóvenes la toma de decisiones inteligentes, la adopción de estilos de vida saludables y fortalecer la contribución de estos dentro de sus comunidades.

Sus servicios son integrados (entre otras funciones), por buzones de preguntas sobre salud, respuesta ante solicitudes de ayuda o motivación emocional, cursos virtuales y foros donde los jóvenes puede aprender sobre sí mismos y sus cuerpos.

Estas herramientas son gratuitas y están disponibles para toda persona joven de 10 a 24 años, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Los contenidos están divididos en 3 grupos de edades: 10-13 años, 14-17 años y 18-24 años.

Para acceder a ellos solo se debe crear una cuenta y registrarse ya sea en su sitio web o aplicación móvil.