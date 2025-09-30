Lab de Ideas

Visión internacional, valores y excelencia académica: estas son las claves de Golden Valley School

Golden Valley School gradúa a sus estudiantes con Bachillerato MEP, IB y Diploma Americano en un modelo que une tradición, innovación y formación en valores

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Golden Valley School — Con una propuesta que desde hace casi tres décadas combina la metodología Montessori en edades tempranas con programas internacionales acreditados que acompañan al estudiante hasta la secundaria, Golden Valley School se ha consolidado como referente en la formación académica de sus alumnos.








