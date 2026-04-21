Great Place to Work 2026: 7 nuevas empresas ingresan a la lista; vea cuáles son

Great Place to Work publicó los resultados de su medición anual. El reporte detalla las calificaciones de algunas empresas que operan dentro de Costa Rica durante el ciclo de estudio.

La firma evalúa el nivel de confianza de las planillas hacia las jefaturas directas. El cálculo numérico contempla el trato equitativo que recibe el personal y la comunicación interna aplicada en las oficinas.

Los resultados de este 2026 muestran cambios al comparar los datos con la edición de 2025. Siete compañías ingresaron a la lista de empleadores tras someter sus políticas de recursos humanos a revisión.

Las empresas no aparecen en el reporte de Great Place to Work de manera gratuita. Su participación requiere una inscripción voluntaria y el pago monetario por la ejecución de todo el proceso de auditoría externa.

La calificación final de cada empresa depende de la herramienta Trust Index. Este mecanismo consiste en una encuesta anónima de 60 preguntas que el personal de la planilla responde para medir su entorno de trabajo.

La recolección de las respuestas de la planilla se complementa con un paso llamado Culture Audit. Este requerimiento obliga a la compañía a documentar sus políticas formales de talento humano ante los evaluadores.

El procesamiento de la información recopilada determina un puntaje para cada participante. Las empresas logran la certificación de Great Place to Work únicamente si obtienen un 65% de respuestas positivas en la encuesta del personal.

Siete corporaciones superaron este umbral de aprobación durante la última revisión. Estas operaciones lograron asegurar un espacio en los resultados publicados para este año dentro del mercado nacional.

El sector de las tecnologías de la información concentra ocho de las 20 posiciones en la medición corporativa de Costa Rica para el año 2026. (Cisco/Great Place to Work)

Las siete novedades

El cruce de los datos expone a los negocios que alcanzaron la nota de aprobación para el 2026 y que no figuraban en el registro de la medición aplicada durante el periodo 2025.

Transunion Global Capability Center Costa Rica Limitada (posición 7)

(posición 7) AstraZeneca Camcar (posición 8)

(posición 8) Centro de Convenciones de Costa Rica (posición 9)

(posición 9) ServiceNow (posición 11)

(posición 11) Bacardi (posición 13)

(posición 13) Nacascolo Holdings (posición 15)

(posición 15) Agencia Datsun (posición 20)

Transunion Global Capability Center Costa Rica Limitada obtuvo la sétima casilla de la medición tras encuestar a su planilla.

La industria enfocada en ciencias de la vida amplió su presencia dentro de la evaluación de este ciclo. La división AstraZeneca Camcar aseguró el octavo lugar del registro general de la evaluadora internacional.

La administración para eventos masivos logró ingresar a los resultados de este año. El Centro de Convenciones de Costa Rica registró los índices requeridos para ubicarse en el noveno lugar de la tabla.

El listado correspondiente a 2026 registra el ingreso de operaciones vinculadas a los sectores de tecnología, consumo masivo y distribución de vehículos. (Vitaly Gariev/Pixaby)

ServiceNow ocupó la undécima posición tras someter a evaluación sus dinámicas de trabajo. Esta corporación emplea personal dedicado a la gestión de plataformas digitales y soporte tecnológico.

La comercialización de productos de consumo colocó a Bacardi en el puesto 13 de la tabla. La firma validó sus lineamientos internos mediante la retroalimentación directa de su personal contratado.

Las estructuras corporativas de capital de inversión también lograron superar la nota de corte. La firma Nacascolo Holdings consiguió la decimoquinta casilla de los resultados tras medir sus prácticas de liderazgo.

El sector de venta y distribución de vehículos cerró el bloque de los ingresos de la medición. Agencia Datsun capturó el vigésimo lugar tras someter a escrutinio la gestión de sus planillas.